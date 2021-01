Nowy gracz na rynku GPU? Wkrótce karty graficzne Intel Iris Xe od ASUS

Dedykowana grafika Intela Iris Xe DG1 w wersji ASUS DG1-4G / foto. Intel

Niebiescy według komunikatu prasowego na razie celują w typowych domowych użytkowników oraz małe i średnie firmy. Karty będą oparte na GPU DG1 wykonanym w procesie technologicznym 10 nm SiperFin, czyli tym samym układzie, co w laptopowym Xe Max. Nie będzie to jednak identyczna konstrukcja, ale w przyciętej specyfikacją (przynajmnije częściowo) formie karty rozszerzeń. Nie znamy pełnych danych, ale grafika będzie wyposażona w 80 jednostek wykonawczych w przeciwieństwie do mocniejszej mobilnej wersji Intel Xe Max z 96 jednostkami. Wiemy też o 4 GB pamięci, ale nie znamy taktowania czy TDP. Teoretycznie przy wysokich parametrach tego typu dało by radę dogonić albo i wygrać z Intel Xe Max, choć to tylko gdybanie. Wersja firmy ASUS raczej nie będzie miała w tym względzie wiele do zaoferowania z racji pasywnego chłodzenia.Otwierająca artykuł fotografia dotyczy edycji niewiadomej firmy, którą według poszlaki można powiązać z Colorful z racji zawarcia tego słowa w nazwie pliku na oficjalnej stronie Intela. Jednak może się to tyczyć też po prostu dwukolorowego systemu chłodzenia, choć sam nie nazwał bym wtedy jej tak "kolorową". A może to jeszcze inny przyszły model mimo "DG1" w url grafiki? Tak czy inaczej, w tym przypadku aktywne spore chłodzenie z dwoma wentylatorami będzie dawać o wiele większe pole do popisu. Intel promuje swoje karty raczej jako multimedialne uzupełnienie niż wydajne jednostki do gier albo zaawansowanych obliczeń. Wspomina o trzech wyjściach wideo 4K, dekodowaniu AV1, obsłudze Adaptive Sync, Display HDR czy możliwości sztucznej inteligencji deep-learning DP4a.