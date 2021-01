Samsung Galaxy S21 Ultra w teście wytrzymałości. Jak sobie poradził?

Zobaczcie sami.





Samsung Galaxy S21 Ultra w teście wytrzymałości





Tego nie mogło zabraknąć. Chwilę po premierze nowych, flagowych urządzeń Samsunga, model Galaxy S21 Ultra trafił na stół popularnego youtubera JerryRigEverything. Jak urządzenie poradziło sobie w teście wytrzymałości? Zaskakująco dobrze. Jednak to, co najbardziej zwraca uwagę, to wytrzymałość tylnej obudowy oraz solidna konstrukcja, na którą postawił Samsung.Samsung Galaxy S21 Ultra korzysta z– ekran rysuje się na 6 oraz 7 poziomie skali, co oznacza, że realnie będzie ciężko go uszkodzić w codziennym użytkowaniu. Co ciekawe, podczas testu związanego z przypalaniem wyświetlacza, piksele zostały zniszczone dopiero po 45 sekundach reakcji z wysoką temperaturą. To świetny wynik.Tylna obudowa w kolorze Phantom Black może robić wrażenie i pomimo tego, że da się ją stosunkowo łatwo zarysować, rysy schodzą po „wytarciu” ich palcami. Oczywiście większe uszkodzenia dalej będą widoczne, jednak Galaxy S21 Ultra zadziwiająco dobrzeGłębsze zarysowanie ekranu w miejscu, w którym działa pod nim skaner linii papilarnych również nie powoduje problemów –Test wytrzymałości całej konstrukcji podczas zginania, Galaxy S21 Ultra zdaje również bardzo dobrze. Można nawet napisać, że lepiej niż większość obecnych na rynku smartfonów. Konstrukcja koreańskiego producenta praktycznie się nie wygina – wszystko to przez zastosowanieoraz komponentami w środku flagowca.Trzeba przyznać, że w przypadku Galaxy S21 Ultra Samsung postarał się naprawdę na wielu polach. Sam sprzęt, jednak tylna obudowa w czarnym kolorze wygląda zbyt ładnie, aby ryzykować jej uszkodzenie.Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z YouTube