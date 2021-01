FunBox 6 z Wi-Fi 6 już dostępny w Orange. Co potrafi nowy router?

Funbox 6 - specyfikacja

Ledwo co po długich bojach z operatorem udało mi się wywalczyć Funboxa 3, a Orange wprowadza teraz do swojej oferty nowy router Funbox 6? Skandal! ;) Ten debiut to jednak doskonała wiadomość dla osób planujących rozpoczęcie korzystania z usługi Orange Internet lub przedłużenie obowiązującej umowy.obsługuje najnowszy szybki standard Wi-Fi 6 (802.11 ax), a jego parametry pozwalają przypuszczać, że będzie to najdoskonalszy z dotychczasowych routerów Orange.Funbox 6 to router przeznaczony do obsługi internetu w technologii światłowodowej (FTTH). Za sprawą swojej stojącej budowy, 7 zewnętrznych anten oraz wykorzystaniu technologii transmisji kierunkowej, ma gwarantować świetny zasięg - lepszy niż w przypadku Funboxa 3.0. Zastosowanie technologii Wi-Fi 6 umożliwia lepsze zarządzanie większą liczbą urządzeń podłączonych do sieci - nawet jeśli nie wspierają one tego standardu.