Sony Xperia Pro zaprezentowana. Jest droższa niż Samsung Galaxy Z Fold2!

Kto go wyceniał?





Sony Xperia Pro ma współpracować z dużym aparatem

Sony jest autorem linii bezlusterkowców Alpha - jednych z najpopularniejszych współczesnych aparatów tego typu. Warto wspomnieć o genialnym autofokusie wspomaganym sztuczną inteligencją. Jednym z ciekawych przedstawicieli serii jest- jeden z najmniejszych pełnoklatkowych bezlusterkowców na rynku.Sony robi świetne aparaty które są kupowane zarówno przez hobbystów, jak i zawodowców. Niestety, na rynku mobilnym marka nie ma takiego powodzenia. Próbuje jednak przekupić klientów smartfonami dla fotografów wykorzystujących aparaty firmy. Tylko jest jeden problem - czy ktoś za niego tyle zapłaci?Ciekawostką jest zawarcie w Sony Xperii Pro złącza HDMI typu D (microHDMI). Umożliwia to podłączenie smartfona do aparatu, dzięki czemu możliwie jest wyświetlenie podglądu z aparatu na większym ekranie smartfona. Przyda się to zwłaszcza w filmowaniu.