Apple: Nie zbliżaj iPhone’a 12 do rozrusznika serca

Od teraz Apple zaleca by trzymać smartony iPhone 12 w odległości przynajmniej 15 centymetrów od rozruszników serca i kardiowerterów-defibrylatorów. | Źródło: Apple

Konsultacja z lekarzem wciąż zalecana

„Skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego, aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego urządzenia medycznego oraz informacje na temat tego, czy należy zachować bezpieczną odległość między urządzeniem medycznym a telefonem iPhone lub dowolnym akcesorium MagSafe. Producenci często podają zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z ich urządzeń w pobliżu produktów bezprzewodowych lub magnetycznych, aby zapobiec możliwym zakłóceniom. Jeśli podejrzewasz, że iPhone lub akcesoria MagSafe zakłócają działanie urządzenia medycznego, przestań używać telefonu iPhone lub akcesoriów MagSafe.”

Tak jak wcześniej Apple radzi też, by w kwestii ewentualnej konieczności zachowania bezpiecznej odległości między urządzeniami medycznymi oraz iPhone’ami i akcesoriami MagSage skonsultować się z lekarzem. Potrzebnych informacji na ten temat może dostarczyć też producent konkretnego rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora., czytamy.Choć dzisiaj raczej mało kto nosi telefon w kieszeni koszuli, czy zbliża go bezpośrednio do klatki piersiowej, dobrze wiedzieć, że rzeczywiście warto trzymać iPhone’a 12 w pewnej odległości od rozrusznika serca i podobnych urządzeń. Apple mogło zatem opublikować omówione ostrzeżenie wcześniej, ale cóż, jak to się mówi, lepiej późno niż wcale.Źródło: Apple , fot. tyt. Canva