POCO X3 NFC 6/128GB za 849 zł. Piekielnie dobra oferta x-kom na Allegro

Popularny smartfon został solidnie przeceniony.

Ostatnie miesiące udowodniły nam, że wydając mniej niż 1000 zł można nabyć naprawdę wydajny smartfon, który spełni oczekiwania większości użytkowników. Taki właśnie jest POCO X3 NFC, sprzęt okazał się kolejnym wielkim hitem Xiaomi i nie ma w tym nic dziwnego bowiem smartfon oferuje naprawdę przyzwoite parametry w rozsądnej cenie.Właśnie trafiliśmy na świetną ofertę na Allegro. Sklep x-kom sprzedaje najmocniejszą wersję POCO X3 NFC z 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej za jedyne 849 zł . Warto przypomnieć, że wyjściowa cena omawianego modelu wynosiła 1199 zł.Wyświetlaczto panel IPS o przekątnej 6,67 cala. Obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 240 Hz. Spodoba się więc graczom. POCO zaimplementowało także algorytmy Game Turbo 3.0 optymalizujące pracę smartfona pod kątem jak najwyższej wydajności. Warto wspomnieć o HDR 10 i certyfikatach Widevine L1 i TÜV Rheinland.Jeśli chodzi o procesor, to sercem smartfona został Snapdragon 732G. Wspomaga go 6 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć o kolejne 256 za pomocą karty pamięci.

POCO dostępny jest w kolorze szarym lub niebieskim

foto. Instalki.pl

POCO X3 NFC w promocji na Allegro

POCO X3 NFC wyposażono w aparat selfie 20 MP umieszczony w otworze pośrodku ekranu i główny 64 MP. Uzupełniają go aparat ultraszerokokątny 13 MP oraz makro i czujnik głębi, każdy po 2 MP. POCO w prezentacji zwróciło uwagę na funkcję AI Scyscape 3.0, która pozwala na podmianę nieba i zamianę dnia w noc.Za zasilanie odpowiada akumulator 5160 mAh. Warto zaznaczyć, że w zestawie dołączona jest ładowarka, która umożliwia szybkie ładowanie o mocy 33 W.POCO X3 NFC spodoba się miłośnikom przewodowego słuchania muzyki, a to ze względu na wyposażenie go w gniazdo jack 3,5 mm i układ dźwiękowy, który zasłużył na certyfikat Hi-Res. Telefon może komunikować się z innymi urządzeniami przez WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC i port podczerwieni.Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić ten smartfon, koniecznie sprawdź naszą premierową recenzję POCO X3 NFC Smartfon dostępny jest w oficjalnym sklepie x-kom na Allegro. Mocniejszy wariant POCO X3 NFC (6/128GB) w kolorze szarym lub niebieskimŹródło: wł.