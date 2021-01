PS5 w MediaMarkt. Konsola dostępna w zestawie z telewizorem Sony XH90

PlayStation 5 powraca.

PlayStation 5 + telewizor w MediaMarkt

W ostatnich dniach w polskich sklepach internetowych pojawia się długo wyczekiwana konsola PlayStation 5. Sprzęt miał premierę ponad 2 miesiące temu, ale dostawy magazynowe wciąż nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu. Sprawę pogarszają handlarze, którzy wykupują konsole, aby sprzedać je z zyskiem.Tym razem trafiliśmy na ciekawą ofertę sklepu MediaMarkt. Popularny elektromarket, który w dobie pandemii otworzył wiele swoich sklepów, oferuje teraz konsolę Sony PS5 w zestawie z telewizorem. Oczywiście jest to odbiornik tej samej marki, rekomendowany do konsol nowej generacji.Na stronach popularnego elektromarketu pojawiał się zestaw. Całość. W sprzedaży dostępny jest też zestaw z 65-calowym odbiornikiem SONY KD-65XH9005 w cenie 7636 zł.Aby kupić PS5 w zestawie z telewizorem przejdź pod ten adres i wybierz "DO KOSZYKA".Zważywszy na problemy z dostępnością konsoli, oferta wygląda atrakcyjne, dla osób które chcą zakupić nie tylko PS5, ale i dobry telewizor. Oferowany Sony XH90 w rozmiarze 55 i 65-cali to doskonały wybór bowiem odbiornik wspiera HDMI 2.1.