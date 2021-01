Konsola PlayStation 5 z grami i kontrolerem dostępna w Neonet

Bogaty zestaw dla graczy.

Sony PlayStation 5 w Neonet

Gdzie kupić PlayStation 5?

Ile oficjalnie kosztuje PlayStation 5?

PlayStation 5 - czy warto kupić?

Zastanawiasz się, gdzie kupić konsolę PlayStation 5? Odpowiedź nie jest jednoznaczna bowiem sprzętu ciągle brakuje. Co prawda, konsola cyklicznie pojawia się w sklepach, ale równie szybko znika. Tym razem sprzęt można nabyć w sklepie internetowymSklep nie sprzedaje jednak samej konsoli, a bogaty zestaw. Co ważne, PS5 dostępne jest w magazynie, a wysyłka powinna nastąpić do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Możliwy jest też odbiór w jednym ze sklepów stacjonarny sieci.W cenieoferowany jest zestaw: PlayStation 5 + CYBERPUNK 2077 + The Last of Us Part II Playstation 4 + Ghost of Tsushima + kontroler DualSense. Ofertę znajdziecie w tym miejscu Sprawdzają się nasze wcześniejsze przypuszczenia, że konsola będzie dostępna po 21 stycznia . Oczywiście dostępność wciąż jest mocno ograniczona, a oferty znikają tak szybko jak się pojawią. Jeżeli zatem polujesz na PS5 - warto się spieszyć.Jeżeli nie uda się Wam w Neonet lub nie potrzebujecie tak bogatego zestawu, warto sprawdzić ofertę popularnych sklepów z elektroniką:Konsola PlayStation 5 kosztuje 2299 złotych. Tańszą wersję PlayStation 5 Digital Edition wyceniono na 1849 złotych. Drugie z urządzeń nie zostało wyposażone w napęd pozwalający odczytywać płyt. To spory mankament dla kolekcjonerów gier. Poza tą jedną cechą, specyfikacja techniczna konsol jest identyczna.Nowa generacja kusi przede wszystkim znacznie krótszymi czasami wczytywania gier i zapisów. Cieszy również ulepszona grafika w wielu starszych grach, wsteczna kompatybilność czy możliwość rozgrywki w jakości 4K i 60 FPS. Największą bolączką jest obecnie brak nowych gier, które jednak z czasem będą się pojawiać. Więcej dowiecie się z naszej recenzji PlayStation 5