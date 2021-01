Nadchodzi Sony Xperia Compact. Zaskoczeni?

W nowym wydaniu.





Sony przygotowuje nową wersję Xperii Compact?





Sony Xperia Compact to nazwa, która niektórym użytkownikom może przypomnieć w nostalgiczny sposób czasy, kiedy na rynku było dostępnych więcej mniejszych urządzeń mobilnych do wyboru. Samsung miał serię Galaxy Mini, a Sony swoją Xperię Compact. Duże ekrany szybko stały się normą, a. To wszystko może się jednak już niebawem zmienić.W tamtych czasach producenci argumentowali, iż użytkownicy potrzebują coraz większych ekranów, a dziś… niektóre osoby chcą po prostu mniejszego smartfona. Bardzo możliwe, że jeślitrafi na rynek, to będzie w stanie uszczęśliwić wielu potencjalnych klientów.Popularny leakster @OnLeaks ujawnił nowe informacje dotyczące smartfona Xperia Compact, który może pojawić się w 2021 roku. Urządzenie miałoby posiadać wymiary na poziomieoraz. W rzeczywistości ten smartfon byłby więc, ale jednocześnie znacznie mniejszy niż obecnie dostępne w sklepach flagowce różnych producentów.fot. OnLeaksJednym z powodów dużej wielkości nowej Xperii Compact może być największa bolączka smartfonów Sony od zarania dziejów – grube ramki otaczające wyświetlacz. Jak widać na renderach, Xperia Compact zapożycza wiele szczegółów konstrukcyjnych ze starszych smartfonów Sony – w tym tylne aparaty, które zdają się przylegać na płaski do szklanej części obudowy. Co ciekawe, w smartfonieObecnie nie wiadomo czy nowa Xperia Compact faktycznie pojawi się na rynku.Oby Sony pomyślało o naprawdę dobrej, flagowej specyfikacji w małej obudowie.Źródło: SlashGear / fot. OnLeaks