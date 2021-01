Xiaomi idzie dobrą drogą. Redmi K40 z dwoma wersjami wyposażenia

Xiaomi znowu... rozsądniejsze.





Redmi K40 - użytkownik będzie mógł wybrać, czy chce ładowarkę

Foto: Weibo

Apple w smartfonach z seriistwierdziło, że nie będzie dodawało do zestawu łądowarek ani innych akcesoriów. Krok ten podyktowany był troską o ekologię, jednak wręcz oczywistym jest, że chodzi też o pieniądze. Co ciekawe, podobną drogą poszedł Samsung w serii Galaxy S21. W testowanym przeze mniepróżno było szukać ładowarki - jedynie kabelek.Chińczycy wdali użytkownikom wybór. I wygląda na to, że w nadchodzącym K40 ma być podobnie.Lu Weibing, główny dyrektor Redmi, umieścił na Weibo ciekawą informację. Zapowiedział, że Redmi K40 będzie oferowany w dwóch wersjach pudełkowych. W większej użytkownik otrzymać ma ładowarkę i inne akcesoria, natomiast mniejsza zostanie ich pozbawionych.