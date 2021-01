Nowe procesory marki Intel miażdżą układy AMD w Geekbench

Procesory Intel 11. Generacji - wydajność

O sukcesie lub porażce zadecydują ceny

11. generacja desktopowych procesów marki Intel zadebiutuje jeszcze w tym roku. Im bliżej ich premiery, tym więcej informacji na ich temat pojawi się w sieci. Kilka dni temu podzieliliśmy się z Wami listą i cenami procesorów Intel 11. generacji , a dziś możemy przedstawić wydajność najbardziej interesujących spośród układów. Wszystko za sprawą bazy danych benchmarka Geekbench, w którym zostały one przetestowane. Mowa o procesorach Intel Core i9-11900K, Core i7-11700K oraz Core i5-11500K.W bazie danych benchmarka Geekbench pojawiły się wyniki osiągane przez najlepsze z najnowszych procesorów marki Intel. Okazuje się, że układy Core i9-11900K oraz Core i7-11700K deklasują rozwiązania AMD jeśli chodzi o wydajność pojedynczego rdzenia. Intel Core i9-11900K osiągnął wynik na poziomie 1892 punktów, a Core i7-11700K - 1810 punktów. Dla porównania, AMD Ryzen R9 5950X osiąga w tym teście 1682 punkty, a Intel Core i9-10900K - 1402 punkty. Wygląda na to, że dokonał się aż 35-procentowy wzrost wydajności z generacji na generację.Procesory Intel Core i7 i i9 będą miały 8 rdzeni, więc ich wielordzeniowe wyniki nie będą wybitne znakomite, ale wciąż są świetne jak na liczbę rdzeni. Intel Core i9-11900K otrzymał 10934 punktów, a Core i7-11700K zdobywał od 10639 do 11287 punktów. Ośmiordzeniowy procesor AMD 5800X został nieco w tyle z 10426 punktami, podczas gdy 10-rdzeniowy Intel Core i9-10900K uplasował się pomiędzy nimi z rezultatem 10930 punktów.A wyniki 6-rdzeniowych i 12-wątkowych Core i5-11500 (4,6 GHz) i i5-11400 (4,4 GHz), które najpewniej będą obiektem pożądania wielu graczy? Wynik testu jednego rdzenia w Geekbench dla Core i5-11500 to 1588 punktów (35% więcej od poprzednika). Wyniki Core i5-11400 były o ok. 10% lepsze niż Core i5-10400.Wiele wskazuje na to, że Intel Core i9-11900K pod każdym względem przewyższa dysponujący większą liczbą rdzeni układ Intel Core i9-10900K. Problem polega na tym, że nie znamy ceny procesora nowszej generacji.Według wcześniejszych pogłosek, ma kosztować 604 euro z VAT (ok. 2743 złote), więc będzie droższy od swojego poprzednika. Znacznie lepiej wypada układ Core i7-10700K, który ma być tańszy (455 euro - 2067 złotych) i... szybszy od Intel Core i9-10900K.Źródło: Geekbench