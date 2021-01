Xiaomi Mi Band 6 - znamy istotne szczegóły

Xiaomi Mi Band 6 ponownie bez NFC

Xiaomi Mi Band 6 - kiedy premiera

Premiera opaski sportowej Xiaomi Mi Band 5, znanej w Polsce pod nazwą Mi Smart Band 5, była dla chińskiej marki kolosalnym sukcesem. Nikogo nie powinno to dziwić, bowiem seria Mi Band cieszy się od lat uznaniem milionów konsumentów z całego świata. W tym roku zadebiutuje nowy Xiaomi Mi Band 6, a my właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły na jego temat. Rewolucji nie będzie, ale pojawi się kilka użytecznych nowości.Użytkownik forum Geekdoing o pseudonimie MagicalUnicorn podzielił się garścią informacji na temat kolejnej generacji popularnej opaski sportowej. Wiemy, że Mi Band 6/Mi Smart Band 6 tworzone są pod nazwą kodową Pangu. Na rynek chiński zostanie skierowany wariant XMSH16HM z NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych. Europejczycy po raz kolejny będą skazani na model bez NFC, którego numer modelowy to XMSH15HM.W kodzie aplikacji Zepp internauta odnalazł co nieco interesujących faktów na temat Mi Banda 6.Wygląda na to, że Xiaomi Mi Band 6 będzie obsługiwał asystenta głosowego Alexa, a wszystkie modele otrzymają czujnik SpO2 do pomiaru zawartości tlenu we krwi. Poza tym wydaje się prawdopodobne, że opaska zostanie wyposażona w moduł GPS, choć... pozostaje to kwestią otwartą z powodu sprzecznych komend znalezionych w kodzie oprogramowania układowego.Mi Band 6 może być wyposażony w nieco większy wyświetlacz niż 1,1-calowy ekran znany z Mi Band 5 . Będące przedmiotem wycieku tarcze dla następcy modelu obecnej generacji mają wyższą rozdzielczość niż znane ze starszych urządzeń.Tarcze dla Xiaomi Mi Band 6. | Źródło: logger.frJakby tego było mało, MagicalUnicorn odkrył również, że Xiaomi Mi Band 6 powinien oferować do 30 trybów aktywności - w Mi Band 5 jest ich 11. Nowe tryby to m.in. taniec, zumba, krykiet, koszykówka i kickboxing.Ikony aktywności dostępnych w Xiaomi Mi Band 6. | Źródło: logger.frDo sieci trafiła również ogromna liczba obrazów, zawierających ikony i emotikony, wraz z nagłówkami menu i ikonami aktywności.Źródło: logger.frNa razie jest zbyt wcześnie, aby podawać dokładną cenę i datę premiery Mi Band 6. Należy jednak pamiętać o tym, że Xiaomi Mi Band 5 został wprowadzony na rynek w czerwcu 2020 roku, w cenie zaczynającej się od 189 juanów, czyli ok. 108 złotych.Źródło: logger.fr