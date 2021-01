Xiaomi Mi Band 4 i 5. Jak ustawić zdjęcie jako tarczę zegarka? To proste

Aplikacja do zmiany tarczy w Mi Band

Inteligenta opaska sportowa Xiaomi Mi Band to gadżet, których pokochali użytkownicy z całego świata. Każda kolejna generacja gadżetu cieszy się ogromną popularnością, również w Polsce. To idealny sprzęt dla osób szukających niedrogiego urządzenia do skutecznego monitorowania codziennej aktywności.Warto przypomnieć, że najnowszy Mi Band 5 oferuje m. in. 11 trybów sportowych, wodoodporność do 50m, 24-godzinne monitorowanie snu i tętna, a nawet specjalne funkcje dla kobiet, jak śledzenie cyklu miesiączkowego wraz z powiadomieniami. Nie bez znaczenia jest też personalizacja, możemy zmieniać nie tylko sylikonowe opaski, ale i wygląd tarczy.Nie każdy wie, że po połączeniu opaski z aplikacją Mi Fit , można wykorzystać niestandardowe tarcze. Oczywiście sklep zawiera mnóstwo ciekawych i kolorowych motywów, ale są osoby, które wolałby widzieć na ekranie zegarka. Wyjaśniamy jak to zrobić zarówno dla opaski Mi Band 4, jak i 5.Otwórz aplikację Mi Fit, przejdź do zakładkii z listy wybierz połączoną opaskę.Z listy funkcji wybierz- tutaj widoczne są wszystkie dostępne tarcze.Na samej górze znajduje się pozycja- wybierz jeden ze styli.Na ostatnim ekranie możesz wybrać tło tarczy - wystarczy wybrać opcję. Aplikacja pozwala zrobić zdjęcie lub wybrać jeden z obrazków zapisanych w pamięci smartfonu. Dodatkowo można zmienić kolor treści wyświetlanych na tarczy. Pamiętaj aby po wybraniu zdjęcia użyj funkcjiTo wszystko, twoja spersonalizowana tarcza jest gotowa.