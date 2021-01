MediaMarkt otwiera część sklepów. Znaleźli sposób na obostrzenia

MediaMarkt czynny w dobie lockdownu

O całkowicie otwartych marketach z elektroniką musimy na razie zapomnieć / foto. wł

Restrykcje wprowadzone w Polsce mocno ograniczają stacjonarny handel detaliczny. Zamknięte są nie tylko galerie handlowe, ale i sklepy wielkopowierzchniowe z elektroniką. Działają natomiast markety spożywcze, drogerie, apteki czy sklepy meblowo-budowlane. Sieć MediaMarkt otworzyła ponownie cześć swoich sklepów - z odsieczą przyszły czerwone taśmy...W sklepach MediaMarkt odgrodzono część powierzchni handlowej specjalnymi czerwonymi taśmami. To celowy zabieg mający na celu zmniejszenie powierzchni. Klienci odwiedzający tego typu placówki napotkać na taśmy i banery z napisem:Warto przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów aktualne ograniczenia dotyczą wielkopowierzchniowych obiektów powyżej 2000 mkw. Wyłączenie części powierzchni handlowej pozwoliło MediaMarkt prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.Klienci wybranych sklepów mogą bez problemu udać się na zakupy, ale trzeba pamiętać, że fizyczny dostęp do części asortymentu będzie ograniczony.Część placówek MediaMarkt- to głównie sklepy znajdujące się w galeriach handlowych.Aktualną listęznajdziecie na stronie MediaMarkt . Miejsca gdzie wciąż można robić zakupy stacjonarne to m. in.: Bydgoszcz - ul. Jagiellońska, Chorzów - ul. Katowicka 160 , Gdańsk - Al. Grunwaldzka, Gdańsk - Matarnia, Gdynia - ul. Kcyńska, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice - 3 Stawy, Kielce, Konin (St. Miasto), Kutno, Legnica, Lublin - ul. Zana, Łódź - Bałuty, Łódź - Manufaktura, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Puławy, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Szczecin - Marcredo Center, Tarnobrzeg, Tychy, Warszawa - Galeria Wileńska, Warszawa - Gocław, Warszawa - Janki, Warszawa - Okęcie, Warszawa - Piaseczno, Warszawa - Targówek, Włocławek, Żory.