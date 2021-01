GeForce RTX 2070 z 16 GB pamięci? Wystarczy prosty zabieg (wideo)

NVIDIA GeForce RTX 2070 16 GB od VIC-on

Udało się

W oczekiwaniu na dostępność nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 30 niektórzy użytkownicy komputerów starają się wycisnąć maksimum potencjału ze swoich obecnych układów. Jedną z takich osób jest youtuber o pseudonimie VIK-on, który postanowił podjąć się ciekawego wyzwania zmodyfikowania układy GeForce RTX 2070 z 8 GB pamięci wideo. Utalentowany mężczyzna podwoił ilość pamięci, czyniąc GPU wydajniejszym.Przedpremierowe przecieki sugerowały kiedyś, że NVIDIA planuje wypuścić na rynek układ GeForce RTX 2070 w wersji z 16 GB pamięci wideo. Finalnie do sprzedaży trafił wyłącznie wariant 8 GB, ale w sieci do dziś krążą schematy karty o większych możliwościach. Rosyjski youtuber o pseudonimiepostanowił sprawdzić, czy faktycznie coś było na rzeczy. W jaki sposób? Zwiększając ilość pamięci dostępnej w popularnym GeForce RTX 2070.GeForce RTX 2070 sprzedawany był z 8 GB pamięci GDDR6 produkcji firmy Micron. Schemat wskazuje, że GeForce RTX 2070 obsługuje również 1 GB i 2 GB pamięci GDDR6 marki Samsung. Uzbrojony w te informacje VIC-on kupił zestaw ośmiu układów pamięci Samsung 2 GB GDDR6 na Aliexpress, płacąc nieco ponad 745 złotych. Drogo, to prawda, ale czego się nie robi dla zaspokojenia ciekawości swojej i potencjalnie milionów internautów z całego świata?VIC-on musiał użyć ogrzewarki, aby pozbyć się domyślnych pamięci z płytki, podważając je przy okazji pincetą. Przed zainstalowaniem zakupionych chipów Samsunga, VIC-on musiał przenieść zestaw rezystorów do tyłu płytki drukowanej. W ruch poszła lutownica. Następnie youtuber włożył chipy Samsunga w odpowiednie miejsca, włączył komputer z zainstalowaną zmodyfikowaną kartą i...System Windows bez problemu odczytał kartę, a narzędzie GPU-Z rozpoznało obecność 16 GB pamięci Samsung GDDR6 na karcie. Później zaczęły się schody. Test w narzędziu FurMark w teorii dobrnął do końca, ale po jego wyłączeniu komputer zawiesił się i wyświetlił czarny ekran. Działo się tak w chwilę po każdym większym obciążeniu karty. Jest to najpewniej zasługa BIOS-u, którego youtuber postanowił ostatecznie nie modyfikować.VIC-on zapowiedział już zmodowanie GeForce RTX 3070 z 8 GB pamięci GDDR6. Być może zanim mu się to uda, NVIDIA udostępni do sprzedaży wariant z większą ilością VRAM?Źródło: YouTube