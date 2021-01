Bałagan nazw GPU Nvidia GeForce RTX 3000. Oszczędne grafiki bez dopisku Max-Q

Teraz każdy chip Nvidia GeForce RTX 3000 może być edycją Max-Q



Tabela obrazuje parametry i tryby pracy mobilnych GeForce RTX 3000 Ampere / foto. Nvidia via Notebookcheck



Teraz Nvidia nie wprowadza osobnych układów o wspominanych dopiskach. Każdy mobilny GeForce RTX 3000 z rodziny Ampere może być ustawiony przez producenta laptopa na pełny tryb lub odpowiadający pracy w Max-Q. Z jednej strony to bardzo dobry ruch, ale z drugiej nie ma obowiązku oznaczania konkretnego wariantu, w końcu nowy ulepszony Max-Q jest teraz tylko trybem, a nie osobnym innym chipem. Firmy zajmujące się notebookami mogą dopisać od razu wprost wymagane informacje, ale nie muszą i jak donosi notebookcheck faktycznie dzieje się tak, ze nie zawsze dostajemy szczegóły. Przez to nie wiadomo, czy mamy do czynienia z pełnoprawnym układem czy pracującym fabrycznie na zaniżonych parametrach.



Wszystko w rękach producentów laptopów

A różnice mogą sięgać w zależności od modelu nawet około 37 proc. To już naprawdę dużo. Przykładowo GeForce RTX 3080 może mieć TGP 80 - 150+ W, GeForce 3070 80 - 125 W, a GeForce 3060 60 - 115 W. Niemalże dwukrotność zapotrzebowania na moc, czyli bardzo mocne zmiany w trybie pracy. Będzie trzeba wyjątkowo wnikliwie wczytywać się w specyfikacje (jeśli w ogóle będą podane niezbędne do rozszyfrowania trybu informacje), albo liczyć, że jasne oznaczanie komponentów będzie na porządku dziennym.



Zobacz również: Wprowadzany po cichu Nvidia GeForce GT 1010 na miarę problematycznych czasów



Źródło:

A różnice mogą sięgać w zależności od modelu nawet około 37 proc. To już naprawdę dużo. Przykładowo GeForce RTX 3080 może mieć TGP 80 - 150+ W, GeForce 3070 80 - 125 W, a GeForce 3060 60 - 115 W. Niemalże dwukrotność zapotrzebowania na moc, czyli bardzo mocne zmiany w trybie pracy. Będzie trzeba wyjątkowo wnikliwie wczytywać się w specyfikacje (jeśli w ogóle będą podane niezbędne do rozszyfrowania trybu informacje), albo liczyć, że jasne oznaczanie komponentów będzie na porządku dziennym.Źródło: notebookcheck / Foto tytułowe: Nvidia

Dopiero co okazało się, że Nvidia po cichu zmieniła wymogi dotyczące certyfikowania monitorów.bez większego komunikatu ze strony zielonych. Teraz kolejna nieco podobna sprawa wyszła na jaw, choć nie do końca tylko sama Nvidia stoi za bałaganem w nazewnictwie.Do tej pory mogliśmy od kilku generacji spotkać mobilne układy Nvidia GeForce z dopiskiem Max-Q czy Max-P. Firma chciała tym samym wypuszczać specjalne edycje przeznaczone głównie do cieńszych komputerów przenośnych czy gamingowych ultrabooków. Obniżenie poboru prądu i zapotrzebowania na odprowadzanie ciepła mogło za sobą pociągnąć mniejsze rozmiary laptopa i dłuższy czas pracy na baterii (nie zawsze tak było, ale chodziło o takie założenie). Oczywiście kosztem wydajności (choć wciąż były to bardzo dobre grafiki), ale otrzymywaliśmy jasny komunikat.