Genialny gadżet na zimę i jesień. Podgrzewana podkładka Sothing z Xiaomi Youpin

Mata o nazwie kodowej S2009 ma wtyk zasilania jak przy wielu sprzętach domowych w formie ósemki (popularny np. przy radiach), więc nie jest to akcesorium możliwe do włączenia na kablu USB. Oczywiście w sprzedaży wysyłkowej jest możliwe zaopatrzenie się w wersje z europejską końcówką, więc nie ma problemu z brakiem kompatybilności w naszym gniazdku sieci energetycznej. Kabel wtyka się w lewym górnym rogu w dość duży wystający element o kształcie kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Znajdziemy na nim diodę powiadamiającą o stanie pracy i przycisk do regulacji grzania.





Elementów w zestawie nie jest dużo, ale nic więcej nie potrzeba / foto. 3C mimi Store @ Aliexpress

Możemy wybrać spośród trybów nastawionych na 38, 42 i 48 stopni Celsjusza. Co ważne, matę można zwijać i nie trzeba martwić się o jej zalanie (przynajmniej w miejscach poza elementem otrzymującym zasilanie z sieci) - jest odporna na zachlapania, przypadkowe wylanie herbaty lub wody nie będzie problemem. Zmieścimy na niej całkiem dużo, bo jej wymiary to 80 x 33 cm (waga wynosi 340 g). Myszka z klawiaturą albo zeszyt i przybory do pisania spokojnie wejdą na jej powierzchnię, a będzie nam ciepło w ręce w zimowe i jesienne mroźniejsze dni. Sam podczas ostatnich mocnych spadków temperatury odczuwałem dyskomfort pracując przy komputerze, a taka mata uprzyjemniła by ten czas.O dziwo producent na części promocyjnych zdjęć umieszcza na macie nie tylko przybory i klawiaturę oraz mysz, ale też całego laptopa. Tego zdecydowanie nie polecam robić, bo dodatkowe podgrzewanie komputera niczemu dobremu nie służy. Jeśli jednak będziecie go trzymać poza obrysem maty albo po prostu położycie same urządzenia kontrolujące stacjonarny PC, to nie powinno to negatywnie wpływać na temperatury pracującego urządzenia.