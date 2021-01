Jaki telewizor do 3000 zł wybrać? TOP5 55-calowych TV

TCL C815

TV SONY XH80

Xiaomi Mi LED TV 4S 55"

W portfolio Sony poniżej 3 000 zł znajdziemy 55” XH80 (XH8005, XH8077, XH8096). Producent wyposażył telewizor w matrycę 50/60 Hz typu IPS oraz podświetlenie Direct LED (tylne). Warto wspomnieć o tym urządzeniu, gdyż oferuje ono obsługę standardów Dolby Vision i Atmos oraz nowy Chipset w porównaniu do modelu z 2019 r. W listopadzie zeszłego roku Sony rozpoczęło dystrybucję update, który m.in. ma zapewnić użytkownikom dostęp do aplikacji Apple TV.W odbiorniku znajdziemy również inne rozwiązania firmy Apple: AirPlay2 i HomeKit. Do mocnych stron XH80 można zaliczyć procesor obrazu X1, technologię TRILUMINOS odpowiedzialną za szerszy zakres reprodukcji barw oraz technologię 4K X-Reality PRO, mającą kluczowy wpływ na mechanizm upscalingu. Netflix co roku rekomenduje wybrane TV, które według firmy najlepiej sprawują się podczas korzystania z serwisu. W 2020 r. w tym rankingu znalazł się m.in. właśnie XH80.Więcej o mechanizmie rekomendacji Netflixa znajdziecie w moim tekścieChińska firma Xiaomi - znana z produkcji smartfonów - w zeszłym roku zadebiutowała na polskim rynku modelem Mi TV 4S. Kilka miesięcy temu urządzenie trafiło do naszej redakcji na test i muszę przyznać, że wypadł on bardzo przyzwoicie. Obecnie przekątna 55” to koszt rzędu 1 799 zł (najtańszy egzemplarz w zestawieniu). Na pokładzie odbiorników znajdziemy system Android TV 9.0 matrycę 50/60Hz. Zastosowanie przez producenta w urządzeniach podświetlenia typu Direct LED (tylne) jest dużym plusem, gdyż to rozwiązanie w porównaniu do Edge LED (krawędziowe) jest mniej podatne na tzw. Clouding (w trakcie emisji ciemnych scen na ekranie pojawiają się szare plamy spowodowane nierównomiernym podświetleniem matrycy).W zestawieniu znalazły się dwa telewizory (LG NANO863NA, Sony XH80) z matrycą IPS wraz z podświetleniem Edge LED. Zdaję sobie sprawę, że obraz emitowany przez odbiorniki z tego typu rozwiązaniem, oferuje słabszą reprodukcję czerni oraz są one bardziej narażone na tzw. efekt Cloudingu (opisany powyżej). Uznałem jednak, że oba modele dysponują ciekawymi funkcjami, które mogą stanowić decydujący czynnik podczas wyboru nowego TV.Na koniec jedna ważna wskazówka: warto przeglądać oferty sklepów, gdyż pojawia się coraz więcej promocji i okresowych wyprzedaży produktów z 2020 r. Egzemplarze, które obecnie są w kwocie nieco wyższej, tj.: 3 300 zł – 3 700 zł mogą być niebawem sprzedawane z 10-20% zniżką. Warto zwrócić uwagę na Samsung QLED seria Q70T w 55” (matryca typu VA 100/120Hz), LG 55" NANO903NA (matryca IPS 100/120 Hz oraz technologia FALD) lub Philips 58” PUS 8535/12 (system Ambilight).