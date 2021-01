Intel Core i5-11400 ze sporym postępem. Wyciekła lista i ceny procesorów 11 gen

Szczegóły na temat Intel Core i5-11400 z bazy Geekbench / foto. Geekbench - Instalki.pl

Tymczasem wyciekły testy następcy popularnego procesora Intel Core i5-10400, czyli Intel Core i5-11400, a także spis nowych jednostek i domniemane ceny. Za pierwszy temat odpowiada baza benchmarka Geekbench, za to drugi wyjawiły niespodziewanie niektóre sklepy. W Geekbench 5.3.1 for Windows nadchodzący procesor Intel Core i5-11400 uzyskał w teście jednowątkowym 1247 punktów, a wielowątkowym 6197 punktów. To więcej o 12 proc. (vs 1115) dla jednego wątku i o 9 proc. (vs 5686) przy wielu wątkach w stosunku do i5-10400. Przyjemny przyrost i minimalnie gorszy wynik od jeszcze nie tak odległego w czasie flagowego i7-8700K, który ma odpowiednio 1260 i 6197 punktów.