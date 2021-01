Samsung Galaxy S20+ w naszych rękach [pierwsze wrażenia}

Jak się sprawuje?





Obudowa Samsunga Galaxy S21+ jest genialna

Foto: własne

Foto: własne

Ekran to klasa sama w sobie. I jest płaski!





Foto: własne



Samsung jest znany niesamowicie dobrych ekranów, i tak jest w przypadku tegorocznego flagowca. Miałem już wiele AMOLED-ów w ręce, ale ten ma w sobie coś specjalnego.



Gołym okiem widać, że mamy do czynienia z porządnym panelem. Kontrast jest świetny, a kolory wyglądają na bardzo naturalne. Mam wrażenie, że smartfona bardzo dokładnie odwzorowuje poszczególne tony na zdjęciu. Ciężko jednak to określić bez specjalistycznego sprzętu.



Foto: własne



Samsung Galaxy S21+ może się też pochwalić adaptacyjną częstotliwością odświeżania. Smartfon odpowiednio dobiera ją w zależności od ukazywanych treści. Maksymalnie jest w stanie wyświetlić obraz z odświeżaniem 120 Hz. Urządzenie wyposażono w solidne podzespoły więc obraz płynie - nie mam żadnych zasrzeżeń co do płynności.



Przejdźmy więc do procesora. Niestety, tutaj zanotowałem pewien zgrzyt.



Samsung Galaxy S21+ działa wybornie, ale zdążył mi się zagrzać





Foto: własne



Niestety Samsung Galaxy S21+ zdążył mi się zagrzać. Korzystałem dużo z komunikatorów i w międzyczasie "bawiłem się" aparatem. Po chwili poczułem, że telefon zrobił się podejrzanie ciepły. Co dziwne - po odłożeniu pozostawał przez dłuższy czas lekko ciepły mimo bezczynności.



Testowałem już flagowe smartfony ze Snapdragonami i przyznam Wam się, że przy podobnym scenariuszu wykazywały się lepszą kulturą pracy.



Bateria leci dosyć szybko



Samsung Galaxy S21+ był moim wyłącznym smartfonem przez ostatnią dobę. Najwięcej korzystałem z Messengera, YT i oczywiście aparatu.



Foto: własne



W obudowie znalazło się ogniwo 4800 mAh nie robi dziś na nikim wrażenia. Mimo wszystko procenty leciały podejrzanie szybko. Nie potrafię podać Wam konkretnych wartości, jednak rozładowanie go o 10 procent nie jest wielkim wyczynem.

Po aparacie spodziewałem się więcej



Samsung Galaxy S21+ kosztuje w mojej wersji (8/128 GB) 4799 złotych. Prawie 5 tysięcy złotych za smartfona to ogromna ilość pieniędzy, więc naturalne jest, że oczekuje się sporo od takiego sprzętu. Niestety, wychwyciłem kilka niepokojących zachowań.



Po pierwsze, smartfon ma problem z balansem bieli. Przy wykonywaniu zdjęć w domu jeszcze tego nie wychwyciłem, jednak rzuciło mi się to w oczy po wyjściu do galerii handlowej. Czasami odchyłki były naprawdę spore. Poniżej przykład:



Foto: własne



Samsung Galaxy S21+ zaskakująco przeciętnie radzi sobie także ze zdjęciami w gorszych warunkach oświetleniowych. Po powiększeniu widać artefakty. Tryb nocny z kolei wygląda lepiej, ale widoczny jest bardzo mocny efekt akwareli:



Foto: własne



Pochwalić muszę jednak radzenie sobie ze zdjęciami "pod światło" i odwzorowanie kolorów (pod warunkiem poprawnego ustawienia balansu bieli).



aparat ultraszerokokątny / Foto: własne



aparat ultraszerokokątny / Foto: własne



aparat główny / Foto: własne



aparat główny / Foto: własne



aparat z teleobiektywem / Foto: własne



aparat ultraszerokokątny - tryb nocny / Foto: własne

aparat główny - tryb nocny / Foto: własne

aparat z teleobiektywem - tryb nocny / Foto: własne

Przydałaby się aktualizacja





Foto: własne

