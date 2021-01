Premiera MediaTeka Dimensity 1200 - potężnego procesora z Ray Tracingiem

Oto jednostka, która napędzi przyszłe flagowce.





Powoli jednak sytuacja się zaczęła zmieniać, a najnowsze produkty MediaTeka poszły znacznie do przodu w kwestii jakości. MediaTek kusi właśnie nowym, flagowym procesorem - wygląda na to, że Snapdragon 888 doczekał się mocnego konkurenta.

MediaTek Dimensity 1200 - moc i Ray Tracing

Foto: MediaTek





MediaTek Dimensity 1200 to też sporo usprawnień łączności Bluetooth / Foto: MediaTek

MediaTek Dimensity 1200 obsługuje oczywiście sieć 5G NSA/SA dzięki modemowi Helio M70 5G. Warto wspomnieć o tym, że procesor umożliwia korzystanie z sieci nowej generacji na dwóch kartach SIM jednocześnie. MediaTek zatroszczył się o algorytmy przyspieszające transfery i zasięg oraz o niskie zużycie energii.

Foto: MediaTek

MediaTek Dimensity 1200 zadebiutuje w smartfonie realme

MediaTek Dimensity 1100 dla nieco tańszych urządzeń

4 rdzeni Cortex-A55 2 GHz. Wykonano go w nieco większym procesie 7 nm.





MediaTek pokazuje, że nie chce istnieć w cieniu Snapdragona. Producent przeszedł bardzo długą drogę. Nie wiem czy pamiętacie, jednak początki producenta były trudne. Jego jednostki instalowane były w tańszych urządzeniach i często miewały problemy z wysokim zużyciem energii, nagrzewaniem się oraz np. kłopotach z lokalizacją GPS.Procesor wyprodukowano w procesie litograficznym 8 nm. Tradycyjnie składa się z ośmiu rdzeni. Na pokładzie znajdziemy 1 rdzeń Cortex-A78 o taktowaniu do 3 GHz, 3 sztuki Cortex-A78 wyciągające 2,6 GHz i 4 Cortex-A55 z maksymalnym zegarem do 2 GHz. Całość dopełnia układ graficzny Mali-G77 MC9.MediaTek Dimensity 1200 dzięki komponentowi PQ Engine 3.0 (będącego częścią autorskich rozwiązań o wspólnej nazwie MediaTek HyperEngine 3.0) umożliwia generowanie grafiki z wykorzystaniem Ray Tracingu. Nie spodziewajmy się tak spektakularnych rezultatów jak w przypadku Ray Tracingu znanego z komputerów PC, jednak mimo wszystko powinien on popchnąć jakość mobilnej grafiki do przodu.Wspomnę jeszcze o możliwościach fotograficznych - procesor obsługuje matryce do 200 MP i jednoczesne fotografowanie z wykorzystaniem dwóch sensorów o maksymalnych rozdzielczościach 32 MP i 16 MP. Nie obsłuży wprawdzie filmów 8K, jednak pozwala na nagrywanie w jakości 4K 60 fps. Usprawnień jest jednak dużo więcej.Warto też zaznaczyć, że Dimensity 1200 jest kompatybilny z ekranami o odświeżaniu aż 168 Hz (FHD+) i 90 Hz (QHD+).Z komunikatu prasowego wynika, że procesor zobaczymy m.in. w smartfonie realme. Firma będzie jedną z pierwszych marek, które będą mogły się pochwalić takim urządzeniem w portfolio.Warto wspomnieć, że realme planuje też telefon z serii Race z procesoremTen procesor z kolei będzie nieco tańszy dzięki mniej wyśrubowanej specyfikacji. W środku znalazło się miejsce dla 4 rdzeni Cortex-A77 2,6 GHz iKolejne cięcia widać w możliwościach fotograficznych - zamiast obsługi matrycy 200 MP mamy maksymalnie 80 MP.Jak widzicie, kompromisy nie są duże (dla wielu będą wręcz nieodczuwalne). Możemy jednak spodziewać się, że pozwolą zbić nieco cenę smartfonów z MediaTekiem Dimensity 1100 na pokładzie.