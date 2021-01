Honor V40 może być pierwszym smartfonem z usługami Google po oddzieleniu marki od Huawei

Dobre wieści.

W wyniku amerykańskich sankcji nałożonych w maju 2019 roku przez administrację Donalda Trumpa, Huawei stracił dostęp do amerykańskich technologii, w tym usług mobilnych Google. Chiński gigant postawił na rozwój własnego ekosystemu i sklepu z aplikacjami. W międzyczasie, która również nie miała dostępu do aplikacji od Google. Aż do teraz.Najnowsze raporty wskazują, że marka Honor wraca do gry. W listopadzie ubiegłego roku Huawei potwierdził sprzedaż wspomnianej marki . W oficjalnym oświadczeniu można było przeczytać, że cała sprawa związana jest z ogromną presją ze strony USA oraz samych sankcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Według Huawei, ciągłe niedostępność technologii oraz poszczególnych komponentów zmusiła firmę do sprzedaży wszystkich aktywów biznesowych marki Honor. Po zakończeniu sprzedaży, Huawei nie będzie posiadało żadnych udziałów w firmie Honor i nie będzie zaangażowane w żadne działania decyzyjne związane z dalszym rozwojem marki.