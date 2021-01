PlayStation 5 powróci do sklepów jeszcze w tym tygodniu?

Czekamy.

Mijają kolejne tygodnie, a konsola PlayStation 5 trafiła do zaledwie garstki szczęśliwców, którzy zdążyli kupić sprzęt w przedsprzedaży. Co prawda, regularnie u wybranych sprzedawców pojawiają się pewne partie towaru, jednak znika on w mgnieniu oka. Przykład? Wczoraj informowaliśmy, że PS5 trafiło ponownie do oferty Media Markt , ale już po kilkunastu minutach oferta była niedostępna, a kupujący mogli zobaczyć jedynie komunikat "Produkt chwilowo niedostępny".Sklepy z elektroniką, które przyjmowały zamówienia przedsprzedażowe w grudniu zaczynają już realizować zamówienia. Wielu internautów, którzy zamówili 18 grudnia PlayStation 5 Digital chwali się w mediach społecznościowych, że sprzęt już dotarł (szczególnie wersja Digital). Dodatkowo, jak możemy zaobserwować na oficjalnym koncie Media Expert na Twitterze, konsole w wersji z napędem będą wysyłane. Warto też zauważyć, że wczorajsza oferta Media Markt również wskazywała datę 21.01.2021 jako rozpoczęcie dostaw.

Sony PS5 / foto. Instalki.pl

Ograniczone ilości PS5 w sklepach?

Sony PlayStation 5 Digital Edition (PS5)

Zgodnie z ustaleniami z Sony, do końca tego miesiąca zostaną zrealizowane wszystkie zamówienia PS5, które zostały złożone w ostatnich tygodniach z gwarancją dostawy do końca stycznia. Nie przewidujemy tu żadnych opóźnień. Nie mam jednak informacji, kiedy konsole pojawią się ponownie w sprzedaży. Pracujemy nad zapewnieniem dostępności, o efektach tych starań będziemy informować naszych Klientów w mediach społecznościowych.

Całkiem możliwe, że w wybranych sklepach konsola ponownie pojawi się w sprzedaży już 21 stycznia. To na ten dzień planowane są dostawy Sony, a przecież do sprzedawców może trafić nieco więcej sprzętu niż pierwotnie zakładano. Fani PlayStation nie mają jednak powodów do świętowania - jeżeli konsole pojawią się w sklepach internetowych, to i tak ilość sztuk będzie mocno limitowana.Gdzie kupić PlayStation 5? 21 stycznia warto śledzić ofertę popularnych sieci handlowych:Poprosiliśmy też największe sklepy z elektroniką o komentarz. Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert napisał:Czekamy na komentarz od kolejnych partnerów Sony.Konsola PlayStation 5 kosztuje 2299 złotych. Tańszą wersję PlayStation 5 Digital Edition wyceniono na 1849 złotych. Drugie z urządzeń nie zostało wyposażone w napęd pozwalający odczytywać płyt. To spory mankament dla kolekcjonerów gier. Poza tą jedną cechą, specyfikacja techniczna konsol jest identyczna.Nowa generacja kusi przede wszystkim znacznie krótszymi czasami wczytywania gier i zapisów. Cieszy również ulepszona grafika w wielu starszych grach, wsteczna kompatybilność czy możliwość rozgrywki w jakości 4K i 60 FPS. Największą bolączką jest obecnie brak nowych gier, które jednak z czasem będą się pojawiać. Więcej dowiecie się z naszej recenzji PlayStation 5