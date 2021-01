Xiaomi Redmi Note 9T 5G + smartwatch Mi Watch Lite w wybornej cenie na Allegro

Świetny zestaw.

Redmi Note 9T 5G czyli 5G dla każdego

Sprawdź:

Trafiliśmy na ofertę, która z pewnością zainteresuje osoby poszukujące nowego smartfona w rozsądnej cenie. Najnowsze urządzenie od Xiaomi wspiera sieć 5G, która dostępna jest już w wielu polskich miastach, a w dodatku producent dorzuca zupełnie za darmo smartwatch o wartości 249 zł.W oficjalny sklepie Xiaomi na Allegro można kupić Redmi Note 9T 5G 4/128GB Daybreak Purple + Mi Watch Lite za 1169,10 zł . Oferta jest jednak ograniczona, w tej cenie dostępnych jest tylko 100 szt. Warto zauważyć, że regularna cena smartfonu wynosi 1299 zł, a zegarka 249 zł. Można zatem zaoszczędzić aż 378,9 zł. Redmi Note 9T 5G obudowany został matowym szkłem, dzięki czemu jest odporniejszy na odciski palców. Poza tym Xiaomi zastosowało szkło Gorilla Glass 5 oraz nanopowłokę, która chroni smartfon przed działaniem wilgoci. Za zasilanie odpowiada ogniwo o pojemności 5000 mAh i ładowaniu maksymalną mocąSmartfon wyposażono w ekran IPS o przekątnej. Kamerkę przednią 13 MP umieszczono w pojedynczym otworze. Jeśli chodzi o wyposażenie fotograficzne, to w wysepce znalazło się miejsce na trzy aparaty: główny 48 MP, czujnik głębi 2 MP oraz makro 2 MP. Czwarte oczko zostało zarezerwowane dla diody doświetlającej.Redmi Note 9T 5G napędzany jest procesoremz obsługą dual 5G. Oznacza to, że z dobrodziejstw technologii nowej generacji można korzystać na dwóch kartach SIM na raz. W tym miejscu zaznaczę, że slot jest potrójny - można do nich dołożyć jeszcze kartę pamięci.Omawiany smartfon to nie tylko pierwszy telefon z linii Redmi z obsługą 5G, ale także z głośnikami stereo. Urządzenie wykorzystuje porządne przetworniki rozmieszczone w obu końcach obudowy. Xiaomi nie zapomniało odo płatności zbliżeniowych oraz diodzie IR do sterowania innymi urządzeniami. Kabel USB podłączymy oczywiście przez złącze typu C.Xiaomi Mi Watch Lite korzysta z ekranu IPS o przekątnej 1,4 cala, który działa w rozdzielczości 320 x 320 pikseli. Samo urządzenie jest w stanie monitorować do 11 różnych aktywności i według producenta zapewnia nawet dziewięć dni pracy na jednym ładowaniu. O takie statystyki dba wbudowana bateria o pojemności 230 mAh.Xiaomi zdradza także, iż Mi Watch Lite jest odporny na kontakt z wodą, tym samym chwaląc się wodoszczelnością do 5ATM. Cała obudowa została wykonana z plastiku. Najważniejsze jednak, iż Xiaomi Mi Watch Lite posiada wbudowany GPS – tym samym zapewniając naprawdę tanią alternatywę dla innych zegarków sportowych. Posiadacze nowego zegarka Xiaomi będą mogli także skorzystać z monitorowania tętna, snu oraz sprawdzania poprawności swojego oddechu. Redmi Note 9T 5G 4/128GB Daybreak Purple + Mi Watch Lite za 1169,10 zł w oficjalnym sklepie Xiaomi na AllegroŹródło: Allegro