Oclean Air 2 to jedna z najcichszych szczoteczek sonicznych na rynku. Cena zachęca do zakupu

Naprawdę cicha szczoteczka.

Nasze życie otoczone jest ze wszystkich stron hałasem, takim jak szum pralki, odkurzacza, suszarki do włosów, szczoteczki elektrycznej, itd. Głośne dźwięki wydawane przez urządzenia mogą negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i koncentrację. Swoją cegiełkę do walki z hałasem dorzuciła firmatworząc elektryczną szczoteczkę sonicznąObecnie przeciętne szczoteczki elektryczne generują dźwięk na poziomie 60 dB. Badania wskazują, że jednym z powodów dlaczego ludzie nie korzystają ze szczoteczek elektrycznych jest ich głośne działanie. Tutaj na scenę wkracza Oclean Air 2 – cicha elektryczna szczoteczka. Dzięki zastosowaniu magnetycznego bezszczotkowego silnika oraz autorskiej ultrasonicznej technologii redukcji hałasu, udało się znacząco wyciszyć urządzenie.Producent podaje, że według testów Oclean Air 2 generuje hałas na poziomieco jest porównywalne z odgłosami skrzydeł komara. W warunkach laboratoryjnych szczoteczką osiągnęła wynik 36 dB, co plasują ją jako najcichszą szczoteczkę elektryczną na świecie. Według opinii użytkowników, Oclean Air 2 jest praktycznie niesłyszalne z odległości 1 metra.Ponadto szczoteczka spełnia normęwodoodporności. Naładujemy ją do pełna w 150 minut i to wystarczy na ok.. Air 2 oferuje 2 tryby działania – standardowy oraz delikatny. To w połączeniu z prostotą użytkowania - szczoteczkę kontrolujemy za pomocą jednego przycisku – powoduje że może być używana zarówno przez starszych jak i młodszych użytkowników.