Ruszyła sprzedaż zdumiewająco lekkiego Lenovo ThinkPad X1 Nano

Lenovo ThinkPad X1 Nano zdumiewa nie tylko wyglądem

Najlżejszy ThinkPad w historii trafił właśnie do sprzedaży. Najlżejszy, bowiem ważący zaledwie 907 gramów laptop Lenovo ThinkPad X1 Nano sprzedawany jest w Polsce w cenie od 11 tysięcy złotych za podstawową konfigurację. Dużo? To prawda, ale urządzenie bez wątpienia zalicza się do ekstraklasy notebooków stworzonych z myślą o ultraprzenośności i efektywnej pracy.Lenovo ThinkPad X1 Nano to sprzęt wyposażony w 13-calowy ekran o rozdzielczości 2160x1350 pikseli i proporcjach wyświetlanego obrazu wynoszących 16:10. Na jego pokładzie znalazła się platforma Intel Evo 2 z procesorem Intel Core 11. generacji oraz zintegrowany układ graficzny Intel Iris X. Na dokładkę, użytkownik może liczyć na szybki dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB oraz 16 GB pamięci RAM.