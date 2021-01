Robert Lewandowski promuje pobieranie aplikacji przez Petal Search od Huawei

Petal Search alternatywą dla Google Play?

AppGallery z coraz lepszą ofertą

Huawei wystartował z kampanią promującą Petal Search, autorskie narzędzie do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfonach i tabletach marki opartych o HMS. Głównym elementem kampanii jest wideo z ambasadorem marki Robertem Lewandowskim, który zachęca do instalowania ulubionych aplikacji z różnych kategorii właśnie dzięki wyszukiwarce Petal Search Użytkownicy smartfonów z Androidem przyzwyczajeni są do pobierania aplikacji ze sklepu Google Play. Odkąd administracja USA nałożyła sankcje na Huawei, chiński gigant promuje własny sklep -. Niestety w jego zasobach nadal brakuje wielu podstawowych aplikacji jak Facebook, Messenger czy popularny WhatsApp . Tutaj właśnie z pomocą przychodzi Petal Search.Petal Search można pobrać na smartfon lub tablet ze sklepu AppGallery. Aplikacja ta agreguje w jednym miejscu większość popularnych na świecie aplikacji z różnych kategorii i w łatwy sposób pozwala pobierać je na urządzenia Huawei oparte o autorski ekosystem HMS. Jeśli dana aplikacja jest dostępna w AppGallery, Petal kieruje użytkownika właśnie tam, jeśli nie - podpowiada, z jakiego innego źródła można ją zainstalować lub odsyła do wersji webowej aplikacji.Oczywiście należy pamiętać, że nie wszystkie ściągnięte aplikacje. Wiele z nich wymaga usług Google i na smartfonach opartych o autorski ekosystem HMS mogą być bezużyteczne. Dotyczy to np. oficjalnych aplikacji od Google, jak YouTube.W AppGallery znajduje się już dziesięć aplikacji bankowych, a ogólnie w sklepie jest już ponad 1000 polskich aplikacji. Z kolei w skali globalnej jest ich ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.