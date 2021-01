ASUS ROG Phone 4 na pierwszym zdjęciu. Świetna bateria i ulepszone ładowanie

Według doniesień użytkownika Weibo, ASUS ROG Phone 4 miałby mieć ładowanie 60 lub 65 W / foto. Weibo

ROG Phone 4 powinien mieć tak jak poprzednik aż 6000 mAh. To więcej niż konkurencyjne flagowe telefony. Ostatnim razem ASUS postawił na standard ładowania 30 W. Teoretycznie nie jest to mało patrząc na cały przekrój modeli z wyjątkowo szerokiego rynku smartfonów. Jednak flagowa gamingowa konkurencja ma znacznie lepsze systemy, które nawet przekraczają 100 W. Black Shark 4 produkowany przez Xiaomi powinien obsługiwać zawrotne 120 W, podobnie jak Nubia Red Magic 6, choć akumulatory 4500 mAh w obu telefonach przegrywają z ASUSem.W tym roku firma w ROG Phone zastosuje ładowanie 60 lub 65 W. To podwojenie możliwości i zarazem porównywalne parametry do poprzedniego Black Shark 3, który może pochwalić się 65 W. Jednak wciąż mowa o dogonieniu zeszłorocznej konkurencji, a nie stawaniu jak równy z równym w najnowszych modelach. W innych aspektach ASUS ROG Phone 4 będzie naprawdę potężnym smartfonem dla graczy. Spodziewamy się procesora Qualcomm Snapdragon 888 z obsługą 5G, ekranu AMOLED o odświeżaniu aż 144 Hz czy Androida 11 już na start.