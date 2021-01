TP-Link: dwa nowe routery WiFi 6 dla wymagających użytkowników

TP-Link Archer AX90 i Archer AX73.



Archer AX90 i Archer AX73 to nowe routery od TP-Link pracujące w standardzie



Według producenta, nowe routery od TP-Link spełnią oczekiwania nawet bardzo wymagających użytkowników i obsłużą intensywny ruch danych, generowany przez transmisje strumieniowe i gry. Dlatego polecane są zwłaszcza miłośnikom gier sieciowych oraz osobom potrzebującym szybkiego, wydajnego i stabilnego łącza do przesyłania i pobierania dużej ilości danych. Routery znakomicie poradzą sobie z obsługą wielu urządzeń w tym samym czasie.



Archer AX90

Napędzany czterordzeniowym procesorem o taktowaniu 1,5Ghz trzypasmowy Archer AX90 oferuje użytkownikom łączną przepustowość do 6579 Mb/s, w tym do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, do 1201 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4GHz.



O stałą siłę sygnału w każdym zakątku mieszkania czy domu zadba aż osiem mocnych, zewnętrznych anten wspieranych przez liczne technologie poprawiające wydajność.



Archer AX90



Za połączenia kablowe odpowiadają: jeden port WAN/LAN 2,5 GbE, jeden gigabitowy port WAN/LAN oraz trzy gigabitowe porty LAN. Dodatkowo router wyposażono w dwa porty USB: jeden w standardzie USB 3.0 i jeden w standardzie USB 2.0. Dzięki nim możemy udostępnić drukarkę lub zasoby zgromadzone na dysku sieciowym w sieci lokalnej lub, dzięki funkcji serwera FTP, także przez Internet. Urządzenie jest również kompatybilne z Apple Time Machine, dzięki czemu bezproblemowo utworzymy kopię zapasową systemu macOS.



Archer AX90



Archer AX73

Dwupasmowy Archer AX73 oferuje użytkownikom do 5378 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za jego zasięg odpowiada 6 zintegrowanych, zewnętrznych anten o dużej mocy, wspieranych m.in. przez technologię kształtowania wiązki.



