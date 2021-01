Karty pamięci SD Express ze standardem SD7.0 na horyzoncie. Wzrost osiągów o 300%

PS5 ponownie w sprzedaży.



ADATA, azjatycki producent pamięci i dysków zapowiedział, że do drugiego kwartału 2021 roku w ofercie firmy pojawi się karta SD Express, która będzie zgodna ze standardem SD7.0 i na nowo zdefiniuje ten segment produktów marki. Wszystko to dzięki znacznemu zwiększeniu szybkości odczytu i zapisu. Wraz ze wzrostem liczby osób publikujących multimedia w mediach społecznościowych oraz wdrażaniem sieci 5G na całym świecie, twórcy treści poszukują pamięci przenośnych o dużej pojemności i szybkości. W tym celu SD Association (SDA) zatwierdziło standard SD7.0, który wprowadził dwie nowe funkcje obejmujące włączenie interfejsów PCIe i NVMe do kart pamięci SD dla zwiększenia szybkości odczytu / zapisu. Te nowe nośniki będą znane jako karty SD Express i zostaną wprowadzone od drugiego kwartału 2021 roku.



SD Express - wzrost osiągów o 300%

Włączenie interfejsu PCIe i protokołu NVMe do kart pamięci SD to kolejny, logiczny krok na drodze do spełnienia oczekiwań klientów poszukujących szybkich pamięci. Po pierwsze, oba rozwiązania są już standardem w dyskach półprzewodnikowych (SSD), co pozwala na działanie z prędkością do 1000 MB/s lub więcej. Tymczasem karty SD są już szeroko stosowane w kamerach i innych urządzeniach. Jednak w przeszłości ich wydajność była ograniczona standardem UHS-II, pozwalający na maksymalny transfer do 312 MB/s, pozostając daleko w tyle za dyskami półprzewodnikowymi i ograniczając ich zastosowanie w niektórych zadaniach.



Aby w pełni wykorzystać potencjał kart SD, SDA zatwierdziło specyfikację nowego standardu SD7.0, który obejmował między innymi użycie dodatkowych pinów potrzebnych do skorzystania z interfejsu PCIe i protokołu NVMe. Umożliwiło to rozwój nowej generacji Karty SD Express, które oferują wszystkie zalety nośnika, ale z trzysta procentową poprawą szybkości w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami.



ADATA, azjatycki producent pamięci i dysków zapowiedział, że do drugiego kwartału 2021 roku w ofercie firmy pojawi się karta, która będzie zgodna ze standardemi na nowo zdefiniuje ten segment produktów marki. Wszystko to dzięki znacznemu zwiększeniu szybkości odczytu i zapisu. Wraz ze wzrostem liczby osób publikujących multimedia w mediach społecznościowych oraz wdrażaniem sieci 5G na całym świecie, twórcy treści poszukują pamięci przenośnych o dużej pojemności i szybkości. W tym celu SD Association (SDA) zatwierdziło standard SD7.0, który wprowadził dwie nowe funkcje obejmującedo kart pamięci SD dla zwiększenia szybkości odczytu / zapisu. Te nowe nośniki będą znane jako karty SD Express i zostaną wprowadzone od drugiego kwartału 2021 roku.Włączenie interfejsu PCIe i protokołu NVMe do kart pamięci SD to kolejny, logiczny krok na drodze do spełnienia oczekiwań klientów poszukujących szybkich pamięci. Po pierwsze, oba rozwiązania są już standardem w dyskach półprzewodnikowych (SSD), co pozwala na działanie z prędkością do 1000 MB/s lub więcej. Tymczasem karty SD są już szeroko stosowane w kamerach i innych urządzeniach. Jednak w przeszłości ich wydajność była ograniczona standardem UHS-II, pozwalający na maksymalny transfer do 312 MB/s, pozostając daleko w tyle za dyskami półprzewodnikowymi i ograniczając ich zastosowanie w niektórych zadaniach.Aby w pełni wykorzystać potencjał kart SD, SDA zatwierdziło specyfikację nowego standardu SD7.0, który obejmował między innymi użycie dodatkowych pinów potrzebnych do skorzystania z interfejsu PCIe i protokołu NVMe. Umożliwiło to rozwój nowej generacji Karty SD Express, które oferują wszystkie zalety nośnika, ale z trzysta procentową poprawą szybkości w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami.