Wiceprezes Samsunga usłyszał wyrok. Czeka go odsiadka

Prezes Samsunga wróci do więzienia

"Lee może być w stanie zarządzać firmą z więzienia, ale może to okazać się problematyczne. Jego uwięzienie z pewnością wywoła w pewnym kręgu ludzi wstrząs emocjonalny. Samsung jest kręgosłupem naszej gospodarki i ludzie będą niezadowoleni z tego wyroku".

Cios w Samsunga to cios w całą Koreę Południową

W sierpniu 2017 roku prezes Samsunga Lee Jae-yong został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Szefowi południowokoreańskiej firmy udowodniono wtedy łapówkarstwo i defraudację. Jae-yong przekupił cztery fundacje związane z prezydentem Korei Południowej, by zyskać rządowe poparcie w sprawie połączenia dwóch firm kontrolowanych przez Samsunga. Sześć miesięcy po wydaniu wyroku sąd apelacyjny obniżył wyrok Lee o połowę i zawiesił oskarżenia o przekupstwo i defraudację. Jae-yong został zwolniony z więzienia, podczas gdy proces apelacyjny był kontynuowany. Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego Korei Południowej, który w 2019 roku zarządził ponowne rozpatrzenie sprawy. Ta została właśnie zamknięta.W swoim dzisiejszym orzeczeniu sąd skazał Lee Jae-yonga na 30 miesięcy więzienia. Oznacza to, że po odbyciu rocznej kary lider Samsunga spędzi najbliższe półtora roku za kratkami.Lee był uwikłany w walkę prawną za swoją rolę w "Choigate", dużym skandalu politycznym Korei Południowej z 2016 roku, który doprowadził do postawienia w stan oskarżenia i usunięcia ze stanowiska prezydenta Korei Południowej Park Geun-hye. Skandal został nazwany na cześć prawej ręki prezydenta, Choi Soon-sil, członkini szamańskiego kultu, który został uznany za sterujący polityką rządu Korei Południowej poprzez jej wpływ na prezydenta. Choi została skazana na 20 lat więzienia, a Park Geun-hye na 25 lat odsiadki.Raport Bloomberga na temat wyroku daje dobre wyobrażenie na temat tego, jak podchodzi do niego frakcja "zwolenników Samsunga" w Korei Południowej. Raport cytuje Shin Se-dona, emerytowanego profesora ekonomii na Sookmyung Women’s University. Ten mówił:Warto mieć świadomość tego, że Samsung jest tak gigantyczną firmą, że w pojedynkę odpowiada, zależnie od roku, za 10-20% PKB Korei Południowej. Istniała poważna obawa, że cios w firmę może poważnie zaszkodzić gospodarce całego państwa. Niedawno zmarły ojciec Jae-yonga i prezes Samsung Group, Lee Kun-hee, został skazany za przekupstwo w 1996 roku i uchylanie się od płacenia podatków w 2009 roku, ale nigdy nie został aresztowany ani skazany na karę więzienia.Źrodło: Bloomberg