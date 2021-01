Wprowadzany po cichu Nvidia GeForce GT 1010 na miarę problematycznych czasów

Nvidia widać zbiera się do premiery GeForce GT 1010. Jeśli nie macie zintegrowanej grafiki i zamierzacie zaopatrzyć się w jakikolwiek najtańszy nowy GPU do wyświetlania obrazu w oczekiwaniu na lepsze czasy, albo po prostu nie macie wymagań i granie czy dodatkowa mocna akceleracja np. w programach do obróbki obrazu was nie interesuje (komputery do pracy, HTPC, kioski multimedialne i tak dalej), to konstrukcje pokroju Nvidia GeForce GT 1030 czy GT 710 są dla was.Wkrótce może się to tyczyć też GT 1010. Patrząc po numerze, to bezpośredni następca GT 710, na którego musieliśmy naprawdę długo czekać. Nie został wydany w chwili świetności serii GTX 1000, ani nawet RTX 2060 / GTX 1600, a dowiadujemy się o nim dopiero po kilku miesiącach obecności RTX 3000 na rynku. Poza tym zostawiono lukę i nie ma żadnego GT 910. Przynajmniej na desktopach, bo dostaliśmy GT 910M.