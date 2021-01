Dobrze oceniane słuchawki TWS EDIFIER X3 z AptX dostępne w świetnej promocji

Tanie słuchawki, duże możliwości

Zakup solidnych słuchawek bezprzewodowych, które bez problemu połączymy z naszym smartfonem, nie musi wiązać się z dużym wydatkiem. Wielokrotnie polecaliśmy już tanie słuchawki TWS, różnych chińskich marek, które zyskały uznanie samych użytkowników. Pora na kolejny produkt tego typu. PoznajcieSłuchawki bezprzewodowe EDIFIER X3 dostępne są teraz za ok. 79 zł ($20.99) , a na atrakcyjność oferty z pewnością wpływa fakt, że sprzedawca oferuje bezpłatną i szybką dostawę bezpośrednio z polskiego magazynu.EDIFIER X3 wyróżniają się, co ma wpływać na polepszenie jakości dźwięku. Technologia firmy Qualcomm to rzadkość w produkcie z tej półki cenowej. Słuchawki wyposażone są także w moduł Bluetooth 5.0 i przetworniki 13 mm.Producent zapewnia, że sprzęt jest odporny na wilgoć (IPX5). Na jednym ładowaniu są w stanie zapewnić do 6 godzin odtwarzania muzyki. Etui ładujące oferuje dodatkowe 24 godziny pracy. Pod względem sterowania, otrzymujemy panel dotykowy, Edifier X3 wspierają także obsługę asystentów głosowych (Siri i Google Assistant). Użytkownicy chwalą produkt marki Edifier za niezły bas i szybki proces łączenia ze smartfonem.