Cuda z AliExpress. Ten smartfon ma 8GB RAM, NFC i poczwórny aparat, a kosztuje 520 zł

Przeglądając ofertę producentów smartfonów trudno znaleźć urządzenie z 6 lub 8 GB pamięci RAM za mniej niż 1000 zł. Decydując się na tanie urządzenie w przedziale od 400 do 600 zł raczej trzeba zgodzić się na wiele kompromisów i dotyczą one przede wszystkim specyfikacji. Tymczasem chińska marka Cubot sprzedaje swój najnowszyw absurdalnie niskiej cenie, a sprzęt może pochwalić się naprawdę mocnymi parametrami.

Cubot Note 20 Pro / foto. AliExpress

Cubot Note 20 Pro / foto. AliExpress

Omawiany model oferuje poczwórny moduł fotograficzny 12.0MP + 20.0MP + 2.0MP + 0.3MP. Przednia kamera wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 8.0 MP.Na uwagę zasługuje też moduł NFC wspierający płatności zbliżeniowe Google Pay, mocna bateria, złącze USB-C i łączność Bluetooth 4.2. Co ważne, smartfon wspiera obsługiwane w Polsce pasma LTE.Teraz przejdźmy do największego atutu czyli ceny. Podstawowy wariant Cubot Note 20 Pro 6/128GB dostępny jest aktualnie w cenie $124.99 (ok. 481 zł) . Za mocniejszą wersję 8/128GB trzeba zapłacić $137.99 (ok. 520 zł) . To nie koniec dobrych informacji - urządzenie wysyłane jestwięc nie trzeba martwić się o dodatkowe opłaty.Źródło: AliExpress