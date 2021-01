Magnetyczne zębatki to rewolucja. Czy tak wygląda przyszłość maszyn?

Zero smaru, zero tarcia, pomijalne straty.





Magnetyczne zębatki to przekładnie nowej generacji

Gdzie można je wykorzystać?



MAGS przyda się we wszelkich zastosowaniach, w których cechą kluczową jest możliwe wyeliminowanie wszelkich strat. Mam tu na myśli np. turbiny przetwarzające energię wiatru lub wody na elektryczną. Im mniejsze straty, tym turbina ma większą efektywność i w rezultacie jest w stanie przekazać większą ilość prądu do domów.



Firma dedykuje też technologię dla elektrycznych łodzi. Potencjalnych zastosowań jest jednak więcej i zależą tylko i wyłącznie od potrzeb - dobrze sprawdzą się w warunkach z dużym ryzykiem pożaru ze względu na brak ewentualnego iskrzenia.





Nie wiadomo, jak drogie są zębatki MAGS, jednak czuję, że do tanich nie należą. Możliwe, że wraz z rozwojem technologii będą wykorzystywane w coraz szerszym zakresie.

Lata temu bardzo interesowałem się zjawiskiem magnetyzmu, zwłaszcza w transporcie kolejowym (). Przyszła mi wtedy do głowy idea wykorzystania magnesów w przekazywaniu ruchu, co pozwoliłoby zredukować do zera tarcie mechaniczne.Okazuje się, że technologia istnieje już od dawna, jednak mało się o niej mówi. A szkoda, ponieważ uważam, że jest niesamowicie ciekawa.Autorem konceptu o nazwie MAGS jest firma Neo-Dyne. Zęby zębatek zostały wyposażone w magnesy noedymowe pokryte z polimerową powłoką (dla ochrony w razie przeciążenia).Dzięki działaniu sił magnetycznych elementy mechanizmu nie dotykają się i są oddalone od siebie o stałą odległość ok. 3 mm. Nie wymagają smarowania ani konserwacji i nie nagrzewają się w czasie pracy. Co ciekawe, mogą być też używane w tradycyjny sposób w razie dużych przeciążeń.NeoDyne chwali się, że dzięki takiej zasadzie działania udało się wyeliminować tarcie mechaniczne oraz hałas do zera. Jedynym odgłosem może być szum powietrza, jednak można go wyeliminować umieszczeniem zębatek w próżni. Możliwe jest też wykorzystanie ceramicznych łożysk, które jeszcze bardziej zmniejszają straty.Ponadto magnetyczne zębatki MAGS nie potrzebują dokładnych regulacji, co znacznie ułatwia projektowanie oraz montaż elementów. Co więcej, są bardzo ekologiczne - żywotność mechanizmów jest szacowana na 80 lat.