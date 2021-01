Huawei zablokowane po raz kolejny. Tym razem nie wygląda to dobrze

Nowe sankcje USA.





Huawei ofiarą kolejnych sankcji





fot. instalki.pl

Administracja Donalda Trumpa poinformowała dostawców Huawei, w tym markę Intel, iż. Amerykanie zamierzają także odrzucić dziesiątki innych podań związanych z handlem powiązanym z Huawei. O całej sprawie donosi serwis Reuters, powołując się na swoje anonimowe źródła.To już kolejna tego typu sprawa w ostatnim czasie - kilka dni temu administracja USA zablokowała inwestycje w inną, chińską firmę - Xiaomi.Donald Trump skutecznie wykorzystuje ostatnie dni swojej prezydentury. Nowe akcje wymierzone przeciwko Huawei Technologies, który Waszyngton postrzega jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zarówno Huawei, jak i Intel nie wystosowały żadnego komentarza w całej sprawie, jednak można się spodziewać, że pojawi się on w przeciągu najbliższych godzin.Źródła znajdujące się blisko całej sprawy donoszą, iż cztery firmy zostały pozbawione ośmiu licencji na handel z Chińczykami – nie wiadomo jednak dokładnie, o które korporacje chodzi. Wśród marek, które zostaną niejako zablokowane ma znajdować się także Intel. Amerykanie dostarczają Huawei procesory do laptopów Matebook , które sprzedają się naprawdę nieźle.Drugim z dużych producentów, który może nie być w stanie handlować z Huawei będzie najprawdopodobniej Toshiba – dodatkowo firma Kioxia Corp równieżna robienie biznesów z Chińczykami.Wiadomość e-mail, do której dotarł serwis Reuters zawierała informacje na temat tego, iż. Większość z nich finalnie nie doczekała się konkretnej odpowiedzi.Firmy, które otrzymały zawiadomienie o odrzuceniu licencji mają 20 dni na odwołanie się od całej sprawy. Departament Handlu ma w tym przypadku 45 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy oraz poinformowanie korporacji o wszelkich zmianach.Licencje, które czekają na zatwierdzenie w kontekście handlu z HuaweiŹródło: Reuters / fot. instalki.pl