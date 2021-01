Telewizor OLED 55 i 65" - jaki model wybrać? Ranking i porównanie modeli

Na przestrzeni ostatnich tygodni miałem okazję testować kilka odbiorników OLED. Pod lupę wziąłem modele z oferty LG, Philips, Sony oraz Panasonic. Na podstawie wybranych czterech egzemplarzy przygotowałem specjalny ranking najtańszych TV OLED z 2020 r. dostępnych na polskim rynku. Jest to porównanie telewizorów w paru kategoriach, znajdziecie również największe plusy i minusy poszczególnych urządzeń.



Na początek kilka słów wstępu. W zestawieniu znalazły się tylko najtańsze OLED pochodzące z oferty na 2020 r. od czterech producentów. W przypadku LG postanowiłem jednak zrobić mały wyjątek, gdyż najtańszym egzemplarzem w portfolio koreańskiej firmy jest BX. Niestety nie udało się na czas (4 kwartał 2020 r.) ściągnąć tej serii do naszej redakcji. Uznałem jednak, że Philips 805,





Sony OLED A8 Na przestrzeni ostatnich tygodni miałem okazję testować kilka odbiorników OLED. Pod lupę wziąłem modele z oferty LG, Philips, Sony oraz Panasonic. Na podstawie wybranych czterech egzemplarzy przygotowałem specjalny ranking najtańszych TV OLED z 2020 r. dostępnych na polskim rynku. Jest to porównanie telewizorów w paru kategoriach, znajdziecie również największe plusy i minusy poszczególnych urządzeń.Na początek kilka słów wstępu. W zestawieniu znalazły się tylko najtańsze OLED pochodzące z oferty na 2020 r. od czterech producentów. W przypadku LG postanowiłem jednak zrobić mały wyjątek, gdyż najtańszym egzemplarzem w portfolio koreańskiej firmy jest BX. Niestety nie udało się na czas (4 kwartał 2020 r.) ściągnąć tej serii do naszej redakcji. Uznałem jednak, że CX3LA jest lepszym reprezentantem (m.in. dysponuje mocniejszym procesorem - α9), a jego cena w porównaniu do pozostałych trzech egzemplarzy konkurencji ( Panasonic HZ1000E Sony A8 ) i tak jest najniższa. Wszystkie modele znajdujące się w rankingu sprawdziłem osobiście, a szczegółowe recenzje znajdziecie na stronach naszego portalu.



Kształt rankingu i finalna ocena produktów to, jak zawsze, wypadkowa wielu elementów składających się na testowanie sprzętu plus subiektywne odczucia. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku kategorii obraz i dźwięk każdy z użytkowników ma swoje preferencje oraz oczekiwania, które mogą być zupełnie inne niż moje. Postanowiłem zatem, jak zawsze w takim przypadku, podejść do tematu w sposób maksymalnie wyważony, chłodny. Ponadto chciałem ująć temat w szerszym kontekście m.in. pod kątem usprawnień, dodatkowych funkcji/rozwiązań zastosowanych w telewizorach, a nie wyłącznie w zakresie jakości obrazu. Dziś dla konsumentów, oprócz dobrego obrazu, nie mniejsze znaczenie mają inne elementy m.in.: kompatybilność z wybranymi aplikacjami, rozwiązaniami (AirPlay2, HomeKit), standardami (Dolby Vision i Atmos), złącze HDMI 2.1, system operacyjny, czy design. Według badań przeprowadzonych przez TP Vision (właściciel marki Philips) wynika, że „kupujący telewizor coraz częściej zwracają też uwagę na dźwięk – przywiązuje do niego wagę 87% ankietowanych.”, a „najnowsze funkcjonalności smart TV są ważne dla ponad 70% osób”.





Philips OLED 805/12



Cechy wspólne TV OLED

Warto wspomnieć, że matryce do wszystkich TV OLED produkuje LG Electronics. I tu ważna uwaga: matryca wprawdzie jest bardzo istotnym elementem w telewizorze, lecz na finalną jakość produktu mają przede wszystkim wpływ możliwości techniczne (procesor, algorytmy), dźwięk, system operacyjny i ogólne wrażenia z eksploatacji sprzętu, a te wyglądają różnie w zależności od wybranego producenta.





TV OLED LGCX3LA



Wszystkie cztery egzemplarze dysponują: matrycą o częstotliwości odświeżania 100/120 Hz, rozdzielczością 3840 x 2160, kompatybilnością z Dolby Vision i Atmos. Ekran w modelach Sony A8, Philips 805 został nisko osadzony na dwóch nóżkach. W przypadku Panasonic HZ1000E oraz LG CX3LA konstrukcja jest oparta o jednoelementową podstawę i jest nieco wyżej ustawiona.



Technologia OLED

W tym miejscu należy przypomnieć mechanizm funkcjonowania technologii Organic Light Emitting Diode. W przypadku OLED-ów matryca nie potrzebuje podświetlenia (w TV LCD LED jest ono niezbędne), gdyż organiczna dioda sama generuje światło. Konstrukcja tego typu zapewnia uzyskanie w odbiornikach perfekcyjnej czerni poprzez wygaszenie (wyłączenie) konkretnych pikseli (diod) na ekranie. Innymi zaletami TV posiadających organiczne panele jest nieskończony kontrast oraz szerokie kąty widzenia, niezależnie od miejsca oglądania. Telewizory idealnie sprawdzają się podczas nocnych seansów filmowych.





LG CX3LA



Wielu konsumentów obawia się tzw. samoczynnego wypalenia matrycy (retencji). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy przez bardzo długi czas na ekranie jest wyświetlany statyczny obraz, a czynność ta jest powtarzana wielokrotnie przez długi okres czasu. W efekcie na matrycy pozostaje minimalnie zauważalny szczątkowy obraz ze statycznego materiału graficznego, który przybiera formę powidoków lub tzw. znaku wodnego, co może powodować nieodwracalne skutki w postaci retencji. Warto wspomnieć, że statycznymi elementami obrazu są m.in. logo stacji lub paski newsowe wykorzystywane przez kanały informacyjne.



Z materiałów dystrybuowanych przez firmy produkujące OLED-y wynika, że w przypadku codziennej pracy telewizora w warunkach domowych, prawdopodobieństwo zaistnienia retencji obrazu jest minimalne. W mojej ocenie zjawisko wypalania ma wymiar marginalny o ile odbiornik używany jest poprawnie i z zachowaniem pewnych zasad eksploatacji, mając świadomość pewnego rodzaju zagrożeń.





Panasonic OLED HZ1000E



Wszyscy producenci na rynku, posiadający w ofercie telewizory z matrycą organiczną, implementują do swoich urządzeń mechanizmy, mające przeciwdziałać wystąpieniu efektu samoczynnego wypalenia. Sposób działania tych rozwiązań z reguły jest zbliżony - w niektórych przypadkach różnią się one tylko nazwą, gdyż sam sposób funkcjonowania jest identyczny. Możemy wyróżnić następujące rozwiązania: przesunięcie piksela, wykrycie nieruchomego elementu, a zarazem jego przyciemnienie, wygaszenie ekranu w przypadku braku sygnału aktywności TV, specjalne mechanizmy (algorytmy) sterujące czyszczeniem matrycy z pozostałości szczątkowych fragmentów obrazu statycznego w przypadku przejścia TV w tryb stand-by lub inicjowanie jego w poziomu menu telewizora.



Ile to kosztuje?

Na początek przyjrzyjmy się cenom TV OLED w 55” i 65”.







Najtańszym w tym momencie OLED-em w 55” i 65” jest LG CX3LA, a najdroższym Panasonic HZ1000E. Podane wartości to rekomendowane ceny producentów, które mogą ulec zmianie.



Obraz - potęga czerni i szeroka paleta barw

Jak już wspominałem, OLED-y oferują perfekcyjną reprodukcję czerni, szarości oraz szeroką paletę barw. Każdy z czterech odbiorników dobrze lub bardzo dobrze radził sobie z treściami HDR, gdyż wszystkie egzemplarze dysponowały szczytową jasnością obrazu powyżej 600 cd/m². Fakt ten zapewnia użytkownikowi realne wrażenie i przyjemność z oglądania materiałów w szerokim zakresie dynamiki.



Kształt rankingu i finalna ocena produktów to, jak zawsze, wypadkowa wielu elementów składających się na testowanie sprzętu plus subiektywne odczucia. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku kategorii obraz i dźwięk każdy z użytkowników ma swoje preferencje oraz oczekiwania, które mogą być zupełnie inne niż moje. Postanowiłem zatem, jak zawsze w takim przypadku, podejść do tematu w sposób maksymalnie wyważony, chłodny. Ponadto chciałem ująć temat w szerszym kontekście m.in. pod kątem usprawnień, dodatkowych funkcji/rozwiązań zastosowanych w telewizorach, a nie wyłącznie w zakresie jakości obrazu. Dziś dla konsumentów, oprócz dobrego obrazu, nie mniejsze znaczenie mają inne elementy m.in.: kompatybilność z wybranymi aplikacjami, rozwiązaniami (AirPlay2, HomeKit), standardami (Dolby Vision i Atmos), złącze HDMI 2.1, system operacyjny, czy design. Według badań przeprowadzonych przez TP Vision (właściciel marki Philips) wynika, że „kupujący telewizor coraz częściej zwracają też uwagę na dźwięk – przywiązuje do niego wagę 87% ankietowanych.”, a „najnowsze funkcjonalności smart TV są ważne dla ponad 70% osób”.Warto wspomnieć, że matryce do wszystkich TV OLED produkuje LG Electronics. I tu ważna uwaga: matryca wprawdzie jest bardzo istotnym elementem w telewizorze, lecz na finalną jakość produktu mają przede wszystkim wpływ możliwości techniczne (procesor, algorytmy), dźwięk, system operacyjny i ogólne wrażenia z eksploatacji sprzętu, a te wyglądają różnie w zależności od wybranego producenta.Wszystkie cztery egzemplarze dysponują: matrycą o częstotliwości odświeżania 100/120 Hz, rozdzielczością 3840 x 2160, kompatybilnością z Dolby Vision i Atmos. Ekran w modelach Sony A8, Philips 805 został nisko osadzony na dwóch nóżkach. W przypadku Panasonic HZ1000E oraz LG CX3LA konstrukcja jest oparta o jednoelementową podstawę i jest nieco wyżej ustawiona.W tym miejscu należy przypomnieć mechanizm funkcjonowania technologii Organic Light Emitting Diode. W przypadku OLED-ów matryca nie potrzebuje podświetlenia (w TV LCD LED jest ono niezbędne), gdyż organiczna dioda sama generuje światło. Konstrukcja tego typu zapewnia uzyskanie w odbiornikach perfekcyjnej czerni poprzez wygaszenie (wyłączenie) konkretnych pikseli (diod) na ekranie. Innymi zaletami TV posiadających organiczne panele jest nieskończony kontrast oraz szerokie kąty widzenia, niezależnie od miejsca oglądania. Telewizory idealnie sprawdzają się podczas nocnych seansów filmowych.Wielu konsumentów obawia się tzw. samoczynnego wypalenia matrycy (retencji). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy przez bardzo długi czas na ekranie jest wyświetlany statyczny obraz, a czynność ta jest powtarzana wielokrotnie przez długi okres czasu. W efekcie na matrycy pozostaje minimalnie zauważalny szczątkowy obraz ze statycznego materiału graficznego, który przybiera formę powidoków lub tzw. znaku wodnego, co może powodować nieodwracalne skutki w postaci retencji. Warto wspomnieć, że statycznymi elementami obrazu są m.in. logo stacji lub paski newsowe wykorzystywane przez kanały informacyjne.Z materiałów dystrybuowanych przez firmy produkujące OLED-y wynika, że w przypadku codziennej pracy telewizora w warunkach domowych, prawdopodobieństwo zaistnienia retencji obrazu jest minimalne. W mojej ocenie zjawisko wypalania ma wymiar marginalny o ile odbiornik używany jest poprawnie i z zachowaniem pewnych zasad eksploatacji, mając świadomość pewnego rodzaju zagrożeń.Wszyscy producenci na rynku, posiadający w ofercie telewizory z matrycą organiczną, implementują do swoich urządzeń mechanizmy, mające przeciwdziałać wystąpieniu efektu samoczynnego wypalenia. Sposób działania tych rozwiązań z reguły jest zbliżony - w niektórych przypadkach różnią się one tylko nazwą, gdyż sam sposób funkcjonowania jest identyczny. Możemy wyróżnić następujące rozwiązania: przesunięcie piksela, wykrycie nieruchomego elementu, a zarazem jego przyciemnienie, wygaszenie ekranu w przypadku braku sygnału aktywności TV, specjalne mechanizmy (algorytmy) sterujące czyszczeniem matrycy z pozostałości szczątkowych fragmentów obrazu statycznego w przypadku przejścia TV w tryb stand-by lub inicjowanie jego w poziomu menu telewizora.Na początek przyjrzyjmy się cenom TV OLED w 55” i 65”.Najtańszym w tym momencie OLED-em w 55” i 65” jest LG CX3LA, a najdroższym Panasonic HZ1000E. Podane wartości to rekomendowane ceny producentów, które mogą ulec zmianie.Jak już wspominałem, OLED-y oferują perfekcyjną reprodukcję czerni, szarości oraz szeroką paletę barw. Każdy z czterech odbiorników dobrze lub bardzo dobrze radził sobie z treściami HDR, gdyż wszystkie egzemplarze dysponowały szczytową jasnością obrazu powyżej 600 cd/m². Fakt ten zapewnia użytkownikowi realne wrażenie i przyjemność z oglądania materiałów w szerokim zakresie dynamiki.



W mojej subiektywnej ocenie najlepszym TV w kategorii obraz jest Panasonic HZ1000E – w trakcie wieczornych seansów bardzo dobrze spisuje się tryb Filmmaker. Przejścia tonalne, reprodukcja kolorów, szarości i czerń, harmonijne połączenie składowych obrazu (kontrast, paleta barw, jasność, iluminacja) jest na wysokim poziomie. Nie oznacza to wcale, że trzy konkurencyjne modele są słabe - to również są bardzo dobre odbiorniki.





Panasonic OLED HZ1000E



Warto wyróżnić w Sony A8 tryb kino oraz mechanizm upscalingu oparty o procesor X1 Ultimate, który bardzo dobrze wykonuje swoje zdanie.



W przypadku Philips 805 należy w kategorii obraz bardzo pozytywnie ocenić funkcję „Perfect Natural Reality”, poprawiającą kontrast i jasność przy pomocy procesora P5 IV gen. W dużym uproszczeniu: algorytm podbija materiał źródłowy w SDR i nadaje mu cechy HDR.



W mojej subiektywnej ocenie najlepszym TV w kategorii obraz jest– w trakcie wieczornych seansów bardzo dobrze spisuje się tryb Filmmaker. Przejścia tonalne, reprodukcja kolorów, szarości i czerń, harmonijne połączenie składowych obrazu (kontrast, paleta barw, jasność, iluminacja) jest na wysokim poziomie. Nie oznacza to wcale, że trzy konkurencyjne modele są słabe - to również są bardzo dobre odbiorniki.Warto wyróżnić w Sony A8 tryb kino oraz mechanizm upscalingu oparty o procesor X1 Ultimate, który bardzo dobrze wykonuje swoje zdanie.W przypadku Philips 805 należy w kategorii obraz bardzo pozytywnie ocenić funkcję „Perfect Natural Reality”, poprawiającą kontrast i jasność przy pomocy procesora P5 IV gen. W dużym uproszczeniu: algorytm podbija materiał źródłowy w SDR i nadaje mu cechy HDR.

Philips OLED 805/12



LG CX3LA w trybie Kino nad wyraz dobrze radził sobie z emisją materiałów np. z TV kablowej w ciągu dnia. Zazwyczaj tryby te, stosowane przez producentów, w głównej mierze przeznaczone są do wyświetlania filmów wieczorową porą. W przypadku LG CX3LA mamy zapewnioną dobrą jasność ekranu i właśnie ten element pozwala cieszyć się detalami obrazu z materiałów SDR w tym trybie za dnia.



W dwóch japońskich modelach (Sony A8 i Panasonic HZ1000E) znajdziemy specjalny tryb kalibracji obrazu dedykowany dla aplikacji





Panasonic OLED HZ1000E



W kwestii jakości obrazu sprawę należy postawić uczciwie. W przypadku każdego z czterech OLED-ów, konsument nie jest w stanie dokonać złego wyboru. Każdy z tych odbiorników jest produktem premium i będzie stanowił dobry lub bardzo dobry wybór - w tej kategorii zwyczajnie nie ma ewidentnie słabego produktu.



System Audio

Według mojej oceny najlepszym telewizorem OLED w kategorii dźwięk jest Philips 805, który oferuje najlepiej podkreślone niskie pasmo - moc systemu audio to 50W. Zarówno LG CX3LA, jak i Sony A8 mógłby zająć równorzędne drugie miejsce, lecz system Acoustic Surface (w dalszej części tekstu zostanie opisany) daje przewagę Sony nad LG. Najbardziej odstającym TV od konkurencji w tej kategorii jest Panasonic HZ1000E, który bardzo słabo reprodukuje niskie rejestry.





Philips 55OLED805



System operacyjny

W przypadku Sony A8 oraz Philips 805 producenci zdecydowali się zaimplementować w swoich urządzeniach system Android TV 9. Działał on poprawnie, a dużym plusem jest wbudowany Chromecast. Model LG CX3LA został wyposażony w system WebOS wersja 5.0, który również działał bez zastrzeżeń. W przypadku trzech wyżej wymienionych egzemplarzy mamy możliwość wprowadzania komend głosowych w języku polskim do wyszukiwania treści (mikrofon znajduje się w pilocie).



Zewnętrzne aplikacje dla Sony A8 i Philips 805 są dostępne w sklepie Google Play, znajdziemy w nim wszystkie główne apki VOD. Bazą aplikacji dla LG CX3LA jest LG Content Store - w TV znajdują się niezbędne apki VOD.



Panasonic HZ1000E (system My Home Screen 5.0) to najsłabszy TV w tej kategorii, gdyż użytkownik nie ma możliwości wprowadzania komend w języku polskim (brak mikrofonu w pilocie), brak również aplikacji HBO GO (jest ona dostępna u pozostałych trzech konkurentów).



Finalnie najlepszym OLED-em w ujęciu systemu operacyjnego w mojej ocenie jest LG CX3LA, choć odbiorniki z Android TV mocno depczą koreańskiej konkurencji po piętach.





LG CX3LA



Telewizorem najlepiej współpracującym z zewnętrznym dyskiem jest według mnie LG CX3LA. Oprócz szybkiego skatalogowania i wyświetlania plików, wszystkie zawarte na dysku kontenery multimedialne i kodeki zostały poprawnie odtworzone. W przypadku Philips 805 i Panasonic HZ1000E zabrakło kompatybilności z plikami AVI z kontenerem MPJG. Sony A8 poprawnie odtworzył całą zawartość dysku, lecz czas, w jakim była przeprowadzona ta czynność jest na wysoce niezadowalającym poziomie.



Pozwolę sobie pominąć ocenę wyglądu interfejsu opisywanych czterech OLED-ów w myśl zasady, że o gustach się nie dyskutuje. Wszystkich zainteresowanych, chcących porównać ekspozycję treści w menu poszczególnych odbiorników, odsyłam do szczegółowych recenzji.



Pilot

Najładniej wykonanym i prezentującym się pilotem dołączonym do telewizora, spośród czterech OLED-ów biorących udział w tym rankingu, jest pilot Philips 805. Urządzenie na spodzie jest powleczone skórą, a przyciski znajdujące się na przednim panelu otrzymały lekko matową (można zaryzykować stwierdzenie - antypoślizgową) powłokę. Ponadto pilot dołączony do Philips 805 oferuje (jako jedyny w rankingu) podświetlaną klawiaturę.



LG CX3LA w trybie Kino nad wyraz dobrze radził sobie z emisją materiałów np. z TV kablowej w ciągu dnia. Zazwyczaj tryby te, stosowane przez producentów, w głównej mierze przeznaczone są do wyświetlania filmów wieczorową porą. W przypadku LG CX3LA mamy zapewnioną dobrą jasność ekranu i właśnie ten element pozwala cieszyć się detalami obrazu z materiałów SDR w tym trybie za dnia.W dwóch japońskich modelach (Sony A8 i Panasonic HZ1000E) znajdziemy specjalny tryb kalibracji obrazu dedykowany dla aplikacji Netflix W kwestii jakości obrazu sprawę należy postawić uczciwie. W przypadku każdego z czterech OLED-ów, konsument nie jest w stanie dokonać złego wyboru. Każdy z tych odbiorników jest produktem premium i będzie stanowił dobry lub bardzo dobry wybór - w tej kategorii zwyczajnie nie ma ewidentnie słabego produktu.Według mojej oceny najlepszym telewizorem OLED w kategorii dźwięk jest, który oferuje najlepiej podkreślone niskie pasmo - moc systemu audio to 50W. Zarówno LG CX3LA, jak i Sony A8 mógłby zająć równorzędne drugie miejsce, lecz system Acoustic Surface (w dalszej części tekstu zostanie opisany) daje przewagę Sony nad LG. Najbardziej odstającym TV od konkurencji w tej kategorii jest Panasonic HZ1000E, który bardzo słabo reprodukuje niskie rejestry.W przypadku Sony A8 oraz Philips 805 producenci zdecydowali się zaimplementować w swoich urządzeniach system Android TV 9. Działał on poprawnie, a dużym plusem jest wbudowany Chromecast. Model LG CX3LA został wyposażony w system WebOS wersja 5.0, który również działał bez zastrzeżeń. W przypadku trzech wyżej wymienionych egzemplarzy mamy możliwość wprowadzania komend głosowych w języku polskim do wyszukiwania treści (mikrofon znajduje się w pilocie).Zewnętrzne aplikacje dla Sony A8 i Philips 805 są dostępne w sklepie Google Play, znajdziemy w nim wszystkie główne apki VOD. Bazą aplikacji dla LG CX3LA jest LG Content Store - w TV znajdują się niezbędne apki VOD.Panasonic HZ1000E (system My Home Screen 5.0) to najsłabszy TV w tej kategorii, gdyż użytkownik nie ma możliwości wprowadzania komend w języku polskim (brak mikrofonu w pilocie), brak również aplikacji HBO GO (jest ona dostępna u pozostałych trzech konkurentów).Finalnie najlepszym OLED-em w ujęciu systemu operacyjnego w mojej ocenie jest, choć odbiorniki z Android TV mocno depczą koreańskiej konkurencji po piętach.Telewizorem najlepiej współpracującym z zewnętrznym dyskiem jest według mnie LG CX3LA. Oprócz szybkiego skatalogowania i wyświetlania plików, wszystkie zawarte na dysku kontenery multimedialne i kodeki zostały poprawnie odtworzone. W przypadku Philips 805 i Panasonic HZ1000E zabrakło kompatybilności z plikami AVI z kontenerem MPJG. Sony A8 poprawnie odtworzył całą zawartość dysku, lecz czas, w jakim była przeprowadzona ta czynność jest na wysoce niezadowalającym poziomie.Pozwolę sobie pominąć ocenę wyglądu interfejsu opisywanych czterech OLED-ów w myśl zasady, że o gustach się nie dyskutuje. Wszystkich zainteresowanych, chcących porównać ekspozycję treści w menu poszczególnych odbiorników, odsyłam do szczegółowych recenzji.Najładniej wykonanym i prezentującym się pilotem dołączonym do telewizora, spośród czterech OLED-ów biorących udział w tym rankingu, jest pilot. Urządzenie na spodzie jest powleczone skórą, a przyciski znajdujące się na przednim panelu otrzymały lekko matową (można zaryzykować stwierdzenie - antypoślizgową) powłokę. Ponadto pilot dołączony do Philips 805 oferuje (jako jedyny w rankingu) podświetlaną klawiaturę.

Pilot TV Philips / LG





Pilot TV Panasonic / Sony



Najlepszy TV OLED dla konsoli nowej generacji

Tu lider jest tylko jeden: LG CX3LA, gdyż tylko on posiada pełne HDMI 2.1 tj.: eARC, VRR, ALLM, 4K 120 kl/s. Ponadto w modelach zaimplementowano obsługę technologii G-Sync NVIDA oraz AMD Freesync, dzięki którym matryca adaptuje się do liczby klatek na sekundę, sprawiając, że gra jest dużo płynniejsza i przyjemniejsza.



Poniżej tabela prezentująca informacje o złączach HDMI 2.1, dostępnych w wybranych czterech egzemplarzach OLED biorących udział w rankingu.







TV Guide

Wyróżnienie w tej kategorii należy się LG CX3LA gdyż oferuje podgląd obecnie emitowanego kanału (opcja również dostępna w Panasonic HZ1000E oraz Sony A8). Ponadto użytkownik ma możliwość wyboru ekspozycji treści (podgląd stacji TV) w przewodniku programowym: małe okno w lewej części ekranu lub ukryte pod spodem listy stacji wraz z programem.





LG CX3LA



Niestety w Philips 805 podczas eksploatacji TV Guide nie ma możliwości podglądu kanału zarówno w formie wizji, jak i fonii.





Philips OLED 805/12





Panasonic OLED HZ1000E



Nie mogę oprzeć się jednak wrażeniu, że najbardziej estetycznie wykonany TV Guide znajdziemy w Sony A8, ale to już moja subiektywna ocena.





Sony OLED A8



Telewizor OLED dla użytkownika Apple

Tu ewidentnie liderem są dwaj producenci: LG CX3LA i Sony A8, gdyż tylko one zapewniają użytkownikom kompatybilność z AirPlay2 oraz HomeKit. Ponadto w telewizorach znajdziemy aplikację Apple TV.





LG CX3LA



Odbiornik z dodatkowymi bajerami

Każdy z czterech urządzeń dysponuje ciekawym, niepowtarzalnym rozwiązaniem. W przypadku Sony A8 jest to system dźwiękowy Acoustic Surface. W odbiornikach pod matrycą zamontowano wzbudniki (siłowniki) powodujące drgania, co w wielkim uproszczeniu oznacza, że dźwięk z telewizora wydobywa się wprost z ekranu.





Technologia Acoustic Surface Audio



Panasonic HZ1000E, jako jedyny model w stawce, oferuje obrotową podstawę umożliwiającą regulację o kilka stopni w lewym lub w prawym kierunku.



W Philips 805 niewątpliwym wyróżnikiem jest pilot z podświetlaną klawiaturą oraz Ambilight (mechanizm wykorzystujący diody LED, rozmieszczone wzdłuż tylnych krawędzi telewizora, do emisji kolorowej poświaty). Dzięki temu otrzymujemy bardzo ciekawy efekt wizualny, gdyż refleksy świetlne występują w zbliżonych barwach do tych, które w danej chwili pojawiają się na ekranie.





Philips 55OLED805



Dla wielu dużym atutem w LG CX3LA są nietuzinkowe możliwości pilota, oparte o żyroskop. Przy pomocy tego rozwiązania rozpoznawany jest ruch naszego nadgarstka. Wystarczy lekko poruszyć ręką, a na ekranie TV pojawia się wskaźnik (kursor), następnie należy wycelować w konkretne miejsce, aby aktywować wybraną funkcję z menu lub w łatwy sposób wpisać litery/dane np. podczas logowania do aplikacji VOD.



I co w końcu kupić?

Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż potencjalni konsumenci mają własne preferencje i oczekiwania. Przed zakupem telewizora każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czego właściwie potrzebuje. Dla wielu podczas wyboru OLED-a najważniejszym elementem może być np.: przywiązanie do marki, system operacyjny, HDMI 2.1, dodatkowe opcje gamingowe, czy kompatybilność z aplikacjami i rozwiązaniami trzecich firm.



Jeśli chodzi o mnie, każdy z czterech modeli urzekł mnie na swój sposób, ale też żaden nie spełnił moich oczekiwań w 100% (być może to już kwestia małego skrzywienia zawodowego). Nie podejmuję się więc wyłonienia zwycięzcy rankingu - tę przyjemność zostawiam tym razem Wam, Szanowni Czytelnicy.



Źródło: opracowanie własne



Tu lider jest tylko jeden: LG CX3LA, gdyż tylko on posiada pełne HDMI 2.1 tj.: eARC, VRR, ALLM, 4K 120 kl/s. Ponadto w modelach zaimplementowano obsługę technologii G-Sync NVIDA oraz AMD Freesync, dzięki którym matryca adaptuje się do liczby klatek na sekundę, sprawiając, że gra jest dużo płynniejsza i przyjemniejsza.Poniżej tabela prezentująca informacje o złączach, dostępnych w wybranych czterech egzemplarzach OLED biorących udział w rankingu.Wyróżnienie w tej kategorii należy się LG CX3LA gdyż oferuje podgląd obecnie emitowanego kanału (opcja również dostępna w Panasonic HZ1000E oraz Sony A8). Ponadto użytkownik ma możliwość wyboru ekspozycji treści (podgląd stacji TV) w przewodniku programowym: małe okno w lewej części ekranu lub ukryte pod spodem listy stacji wraz z programem.Niestety w Philips 805 podczas eksploatacji TV Guide nie ma możliwości podglądu kanału zarówno w formie wizji, jak i fonii.Nie mogę oprzeć się jednak wrażeniu, że najbardziej estetycznie wykonany TV Guide znajdziemy w Sony A8, ale to już moja subiektywna ocena.Tu ewidentnie liderem są dwaj producenci: LG CX3LA i Sony A8, gdyż tylko one zapewniają użytkownikom kompatybilność z AirPlay2 oraz HomeKit. Ponadto w telewizorach znajdziemy aplikację Apple TV.Każdy z czterech urządzeń dysponuje ciekawym, niepowtarzalnym rozwiązaniem. W przypadku Sony A8 jest to system dźwiękowy Acoustic Surface. W odbiornikach pod matrycą zamontowano wzbudniki (siłowniki) powodujące drgania, co w wielkim uproszczeniu oznacza, że dźwięk z telewizora wydobywa się wprost z ekranu.Panasonic HZ1000E, jako jedyny model w stawce, oferuje obrotową podstawę umożliwiającą regulację o kilka stopni w lewym lub w prawym kierunku.W Philips 805 niewątpliwym wyróżnikiem jest pilot z podświetlaną klawiaturą oraz Ambilight (mechanizm wykorzystujący diody LED, rozmieszczone wzdłuż tylnych krawędzi telewizora, do emisji kolorowej poświaty). Dzięki temu otrzymujemy bardzo ciekawy efekt wizualny, gdyż refleksy świetlne występują w zbliżonych barwach do tych, które w danej chwili pojawiają się na ekranie.Dla wielu dużym atutem w LG CX3LA są nietuzinkowe możliwości pilota, oparte o żyroskop. Przy pomocy tego rozwiązania rozpoznawany jest ruch naszego nadgarstka. Wystarczy lekko poruszyć ręką, a na ekranie TV pojawia się wskaźnik (kursor), następnie należy wycelować w konkretne miejsce, aby aktywować wybraną funkcję z menu lub w łatwy sposób wpisać litery/dane np. podczas logowania do aplikacji VOD.Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż potencjalni konsumenci mają własne preferencje i oczekiwania. Przed zakupem telewizora każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czego właściwie potrzebuje. Dla wielu podczas wyboru OLED-a najważniejszym elementem może być np.: przywiązanie do marki, system operacyjny, HDMI 2.1, dodatkowe opcje gamingowe, czy kompatybilność z aplikacjami i rozwiązaniami trzecich firm.Jeśli chodzi o mnie, każdy z czterech modeli urzekł mnie na swój sposób, ale też żaden nie spełnił moich oczekiwań w 100% (być może to już kwestia małego skrzywienia zawodowego). Nie podejmuję się więc wyłonienia zwycięzcy rankingu - tę przyjemność zostawiam tym razem Wam, Szanowni Czytelnicy.Źródło: opracowanie własne

Przegląd rynku telewizorów OLED.