Samsung zapowiada stopniowe usuwanie ładowarek z pudełek smartfonów

Stopniowe odejście od akcesoriów

Najnowsze flagowe smartfony marki Samsung z serii Galaxy S21 nie mają w zestawie ładowarki i słuchawek, a firma potwierdziła w tym tygodniu, że podejście to będzie miało zastosowanie również do innych urządzeń w przyszłości.Gigant branży elektronicznej twierdzi, że usunięcie akcesoriów z pudełek smartfonów ma sens, ponieważ wielu użytkowników już je posiada. Podobne argumenty wytoczyło wcześniej Apple. Producent iPhone'ów jako pierwszy zdecydował się na tak odważny krok pod koniec 2020 roku.Trend zapoczątkowany przez Apple szybko podchwycili inni producenci smartfonów. Mówi się o ekologii, w końcu ograniczona produkcja ładowarek czy słuchawek to mniej elektrośmieci. Zmiany mają pozytywnie odbić się również na logistyce, nowe pudełka smartfonów będą mniejsze więc ich transport będzie tańszy.Nie brakuje też głosów, że taka polityka to po prostu żerowanie na konsumentach, którzy będą zmuszeni dodatkowo zapłacić za ładowarkę.