Realme chce trafić do TOP5 smartfonowych marek na polskim rynku

Marka realme obecna jest w Polsce od kwietnia 2020 roku. W tym czasie na rynku debiutowało 13 modeli smartfonów oraz towarzyszące im akcesoria – smart watche oraz słuchawki. realme nawiązało również współpracę z kluczowymi dystrybutorami oraz największymi sklepami z elektroniką użytkową. Urządzenia marki trafiły do oferty operatorów Play oraz Plus.



Plany marki na 2021 rok to utrzymanie wysokiego tempa wzrostu, a także powiększanie produktowego portfolio, m.in. o szerszą grupę akcesoriów oraz rozwiązań AIOT. Istotny będzie także rozwój biznesowy i pozyskanie kolejnych partnerów, tak aby wprowadzić realme do ścisłego TOP 5 smartfonowych marek na rynku polskim.











realme 7 Pro



W drodze do TOP 5

Globalnym sukcesem realme jest utrzymanie 7 pozycji wśród producentów, przy dwucyfrowych wzrostach sprzedaży przez 3 kolejne kwartały, czego nie osiągnęła w tym czasie żadna inna marka na świecie. Biorąc pod uwagę, że realme pojawiło się na rynku w maju 2018 roku, tempo globalnego wzrostu producenta jest wyjątkowo szybkie.



„Jesteśmy marką, która najszybciej w historii branży zdobyła 50 milionów użytkowników i nie zamierzamy zwalniać tempa. Już na 12 rynkach objęliśmy pozycję Top 5 i ten sukces planujemy powtórzyć w 2021 roku w Polsce. Cel na najbliższe kilkanaście miesięcy to nawiązanie współpracy z wszystkimi operatorami i poszerzenie naszego portfolio o kolejne kategorie produktów AIOT, jak głośniki czy odkurzacze. Wprowadzimy też na rynek kolejne modele smartfonów realme, w tym urządzenia obsługujące sieć 5G czy zapowiedziany już flagowy model z procesorem Snapdragon 888” – komentuje Łukasz Łyżwa, Head of Sales w realme Polska.



Urządzenia producenta już teraz dostępne są w największych sklepach: RTV Euro AGD, X-kom, Media Expert, Media Markt i Neonet (zarówno stacjonarnie, jak i online) oraz u operatorów: Play oraz Plus. Na początku 2021 roku do tego grona dołączą kolejni partnerzy biznesowi marki - morele.net oraz empik.com.



Firma zdradza ambitne plany.