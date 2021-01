Hyperbook NH 7 i NH5 oraz R15 Zen - nowe laptopy dla graczy w dobrej cenie

Hyperbook NH5 i NH7 - wysoka wydajność, atrakcyjna cena

Marka Hyperbook jako jedna z pierwszych zaprezentowała swoje nowe laptopy wykorzystujące karty NVIDIA GeForce RTX 3000 . Producent do oferty wprowadza odświeżone modele NH5 i NH7 z kartami NVIDIA GeForce RTX 3060 oraz procesorami Intel Core i6-10870H. Model R15 Zen to propozycja dla graczy preferujących procesory AMD Ryzen. Przy okazji zapowiedziano nowości z procesorami AMD Ryzen 5000 (Cezanne-H) oraz kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3080 i RTX 3070.Laptopy Hyperbook NH5 i NH7 mają stanowić świetny kompromis pomiędzy wydajnością i ceną. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z wysokiej mocy obliczeniowej, bowiem GeForce RTX 3060 ma radzić z najnowszymi tytułami w Full HD i ultra detalach, zapewniając płynność animacji na poziomie nawet ponad 90 klatek na sekundę. Oprócz wydajnego GPU konsumenci mogą liczyć również na najnowszej generacji procesory Intel Core i7-10870H (8 rdzeni, 16 wątków) i nawet do 64 GB pamięci DDR4.