Jak wygląda smartfon z kolorowym e-papierem? Hisense A5 Pro CC

Plecki telefonu wykonane są z plastiku / foto. Matteo Accardi @ YouTube

Zdjęcia można wykonać przednią kamerką 5 Mpx i tylną 13 Mpx z diodą doświetlającą. Jak widać, oba moduły są pojedyncze, nie ma specjalnych obiektywów robiących za optyczny zoomu czy wykrywanie głębi, dodatkowe marko itp. Za to na plecach umieszczono czytnik linii papilarnych. Smartfon może też pochwalić się baterią 4000 mAh. Nie jest niby przesadnie ogromna pojemność, ale pamiętajmy, że mowa o ekranie e-ink, który pobiera prąd jedynie przy odświeżaniu lub zmianie zawartości, ewentualnie podczas działania samego podświetlenia (we w miarę jasnym miejscu nie jest wcale potrzebne – tak jak przy korzystaniu z książki).Matteo omawia zawartość zestawu, pokazuje smartfon z każdej ze stron czy w końcu przeprowadza wstępną konfigurację z kilkoma nietypowymi elementami. Chociażby koniecznością określenia skanowanego palca ręki, a nie tylko z opcją nadania nazwy zapamiętanego wzoru linii papilarnych. Poza tym w Hisense A5 Pro CC można wybrać tylko język Angielski lub Chiński. Jeśli interesuje was tematyka mniej typowych sprzętów na e-papierze, a szczególnie omawianego telefonu Hisense A5 Pro CC, to warto wyczekiwać kolejnych filmów na kanale Matteo Accardi.