MSI pokazało nowe laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX 3000

Nowe karty NVIDIA GeForce RTX 3000 już w laptopach MSI

Seria MSI GE Raider





Źródło: MSI Źródło: MSI

MSI GS66 Stealth - najsmuklejszy z wydajnych laptopów





Źródło: MSI Źródło: MSI

MSI GP66 i GP76 Leopard





Źródło: MSI Źródło: MSI

Najsmuklejszy na świecie, 15-calowy gamingowy laptop - MSI Stealth 15M





Źródło: MSI Źródło: MSI

Notebooki MSI GF75 i GF65 Thin





Źródło: MSI Źródło: MSI

MSI Creator 15 - laptop dla twórców z panelem True Pixel





Źródło: MSI Źródło: MSI

Źródło: MSIFirma MSI wprowadza jako jeden z pierwszych producentów karty NVIDIA GeForce RTX 3000 do swoich laptopów z serii GE, GS, GP i GF już w tym kwartale bieżącego roku. W konstrukcjach zagoszczą układy GeForce RTX 3080, RTX 3070 i RTX 3060 - nawet ten ostatni pozwala na zabawę w ultra detalach w rozdzielczości Full HD w bardzo wysokiej liczbie klatek na sekundę. Producent informuje przy tym, że współpracując z firmami Intel i NVIDIA, zaadaptował technologię "Resizable BAR", która pozwala procesorowi na uzyskanie pełnego dostępu do pamięci układu graficznego, dzięki czemu zwiększyć można liczbę generowanych klatek obrazu na sekundę o 5 do 10%.Wszystkie nowości wyposażone są w bezprzewodowe, zgodne z najnowszym standardem Wi-Fi 6E, karty sieciowe, które przystosowane są do pracy w paśmie 6 GHz. Dzięki temu oferują one możliwość znacznie szybszego przesyłania danych podczas bezprzewodowego streamingu wideo, danych związanych z wirtualną rzeczywistością, czy innych, korzystających z bezprzewodowej transmisji danych, aplikacji.Seria GE charakteryzuje się nie tylko podświetleniem Mystic Light, ale także legitymuje się najlepszą wydajnością, jaką można uzyskać z gamingowego laptopa. Notebooki te wyposażone są w najnowsze karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz procesory Intel Core i9-10980HK. Aby podzespoły nie przegrzewały się, nowe laptopy z serii GE wyposażono w wydajny system chłodzenia MSI Cooler Boost 5, składający się z 6 ciepłowodów i 2 wentylatorów, które zapewniają znacznie większy przepływ powietrza.Dzięki niskoprofilowej, zgrabnej konstrukcji obudowy, GS66 Stealth ma być idealnym kamuflażem dla wszystkich profesjonalistów, którzy mają w sobie duszę gracza. Laptopy z tej serii wyposażone są w najnowsze modele kart graficznych z serii GeForce RTX 30 oraz procesory Intel z 8-rdzeniowymi flagowcami na czele. GS66 Stealth wyposażony jest w system chłodzenia Cooler Boost Trinity+ z wentylatorami z najcieńszymi na świecie łopatkami o grubości 0,1 mm, w wyświetlacz IPS o odświeżaniu obrazu 300 Hz oraz w baterię o zdumiewającej przy tej grubości obudowy pojemności 99,9 Wh.Oto maszyny, które zostały stworzone z myślą o codziennej pracy i ciężkich, wymagających dużej mocy obliczeniowej, zadaniach inżynierskich. Laptopy z linii GP66 i GP76 Leopard mogą być wyposażone nawet w najwydajniejsze układy graficzne GeForce RTX 3080 oraz w najnowsze procesory Intel Core i7-10870H. Ich atutem jest zróżnicowany, duży wybór portów, usprawniających pracę w każdych warunkach - wspierana jest nawet łączność z panelami 8K.Kolejną atrakcją wśród nowych laptopów MSI jest wprowadzany na rynek najsmuklejszy na świecie, 15-calowy gamingowy laptop – Stealth 15M. Maszyna ta waży 1,7 kg i ma grubość zaledwie 16,15 mm, a przy tym może się jednocześnie pochwalić elegancki wyglądem i dużymi możliwościami obliczeniowymi. Jest to pierwszy na świecie gamingowy laptop korzystający z 11. generacji procesorów Intela z serii H, pracujących z częstotliwością do 5 GHz oraz grafiką z serii GeForce RTX 30.Gracze i wszystkie te osoby, które szukają standardowego, smukłego i lekkiego notebooka, powinny zainteresować się laptopami z serii GF75 i 65 Thin, które z pewnością zwrócą uwagę za sprawą swojej atrakcyjnej ceny. Seria GF Thin to sprzęt wyposażony w procesory Intel Core i7, układy graficzne z serii GeForce RTX 30 oraz 144-hercowe wyświetlacze Full HD IPS z wąską ramką wokół ekranu.MSI Creator 15 to doskonały uniwersalny laptop, stworzony specjalnie dla najbardziej wymagających osób kreatywnych. Laptop charakteryzuje się indywidualnie skalibrowanym wyświetlaczem 4K True Pixel i weryfikacją kalibracji barw zgodnie z systemem Calman oraz 100% pokryciem przestrzeni barw AdobeRGB. Dzięki karcie graficznej z serii RTX 30, Creator 15 może znacznie przyspieszyć czas renderowania materiału wideo i animacji 3D. Nowy, dotykowy wyświetlacz oferować ma znacznie łatwiejszą nawigację i wzrost wydajności pracy. Pojemność baterii 99,9 Wh i lekka konstrukcja zapewniają mobilność, która przyda się na prowadzonych zdalnie studiach lub w pracy.Źródło: MSI