Aktualizacja MIUI 12.5 sprawi, że będziesz fotografować jak mistrz

Xiaomi wzbogaci MIUI 12.5 o nowe siatki

Poprawki nagrywania i nowe efekty VLOG

Miłośnicy nagrywania długich filmów docenią funkcję wyłączenia ekranu po 3 minutach nagrywania, jeśli użytkownik nie wykona żadnej akcji. Poza tym możliwe będzie wydłużenie filmu w trybie szybkiego nagrywania do 30, 60 i 90 sekund (obecnie jest to 15 sekund). Poza tym filmy Time Lapse pozwolą na edycję parametrów.



Wśród nowości aparatu w MIUI 12.5 nie można też zapomnieć o 3 nowych efektach trybu VLOG. Przypomnę, że pozwala on na automatyczne sporządzenie ciekawej relacji z wycieczki lub innego wydarzenia, które chcielibyśmy w ciekawy sposób utrwalić.



Xiaomi regularnie wzbogaca aplikację aparatu MIUI o kolejne funkcje. Wersja MIUI o oznaczeniu 12.5 głównie skupiła się na udoskonaleniu wyglądu i optymalizacji systemu, jednak w kolejnej aktualizacji Xiaomi ma skupić się na funkcjach fotograficznych i wideo.

W wersji beta aktualizacji MIUI 12.5 pojawiły się ułatwienia dla mobilnych fotografów, które zdecydowanie pomogą w uzyskaniu przyjemnej dla oka kompozycji.

Dotychczas w MIUI mieliśmy do czynienia z tradycyjną siatką trójpodziału, która dzieli kadr na trzy równe części. W aktualizacji dojdzie podobna kompozycja oparta o złoty podział. Możliwe także będzie dodanie środkowej kreski wyznaczającej środek kadru.

Zupełną nowością będzie siatka oparta o spiralę Fibonacciego. Ludzkie oko jest bardzo wrażliwe na kompozycje oparte o nią i uznaje je za przyjemne. Jeśli chcecie sprawić, żeby Wasze zdjęcia były jeszcze lepsze, to będziecie mieli okazję wzbogacić je o dodatkowe techniki kompozycji.

Ciekawostka: spirala Fibonacciego bardzo przypomina złotą spiralę, ale nią nie jest. To jedynie jej bliskie przybliżenie.

Aktualizacja w ciągu najbliższych kilku miesięcy powinna pojawić się w globalnej wersji ROM-u.