Rewelacyjna promocja na smartfon Xiaomi POCO X3 NFC z polskiego sklepu

POCO X3 NFC - rozsądna specyfikacja w niskiej cenie

POCO X3 NFC okazał się kolejnym wielkim hitem Xiaomi i nie ma w tym nic dziwnego bowiem smartfon oferuje naprawdę przyzwoite parametry w rozsądnej cenie. Sprzęt w momencie polskiej premiery kosztował oficjalnie 999 zł, sprzedawano go również w promocji Flash Sale za 899 zł. Minęło kilka miesięcy, a polski oddział Xiaomi zdecydował się obniżyć cenę smartfonu do 749 zł i trzeba przyznać, że do zdecydowanie najlepsze urządzenie w tej cenie. Warto jednak się spieszyć bowiem ilość egzemplarzy dostępnych w ramach zimowej wyprzedaży może być ograniczona.Wyświetlaczto panel IPS o przekątnej 6,67 cala. Obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 240 Hz. Spodoba się więc graczom. POCO zaimplementowało także algorytmy Game Turbo 3.0 optymalizujące pracę smartfona pod kątem jak najwyższej wydajności. Warto wspomnieć o HDR 10 i certyfikatach Widevine L1 i TÜV Rheinland.Jeśli chodzi o procesor, to sercem smartfona został Snapdragon 732G. Wspomaga go 6 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć o kolejne 256 za pomocą karty pamięci.