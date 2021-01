Samsung Galaxy Buds Pro i SmartTags zaprezentowane

Oto innowacje z Korei.





Samsung Galaxy Buds Pro z rewolucyjnym przetwornikiem

Foto: Samsung

nie są jedynymi nowościami, które zaprezentował dziś producent. Nowe smartfony zostały uzupełnione przez akcesoria - słuchawki i zupełną nowość w ofercie firmy.Samsung wpadł na pomysł, aby wykorzystać podobną konstrukcję co w stacjonarnych kolumnach. Najczęściej wykorzystują one kilka pojedynczych głośników, z których każdy odpowiada za inne częstotliwości.są jednak malutkie i ciasno w nich jak w puszce z sardynkami. Nie ma w nich miejsca na osobne przetworniki, które pozwoliłyby zwiększyć jakość dźwięku.Samsung Galaxy Buds Pro pokazują, że czasem niemożliwe staje się możliwe. W jednym module zudało się zmieścić oba przetworniki, dzięki czemu jakość odtwarzanej muzyki ma być dużo lepsza.Ciekawostką jest także specjalna komora na wlocie do mikrofonu, która tłumi wpadający wiatr i nie pozwala na tworzenie się charakterystnych artefaktów przeszkadzających w rozmowie.A jeśli już o mikrofonach mówimy, to w Samsung Galaxy Buds Pro zainstalowano trzy, z czego dwa są głównie używane do aktywnego tłumienia hałasu, a trzy przy rozmowach telefonicznych (jeden do przechwytywania głosu, a dwa do odcięcia go od otoczenia).Samsung Galaxy Buds Pro tak jak wspomniałem wyposażono w mechanizm ANC, który pozwala na zniwelowanie hałasu otoczenia przy słuchaniu muzyki. Zatroszczono się o pełną automatyzację - sprzęt jest w stanie wykryć, czy użytkownik rozmawia i automatycznie przełączyć się w tryb ambient. Dzięki temu nie trzeba zawracać sobie głowy ręczną zmianą trybów, a życie staje się przez to łatwiejsze.