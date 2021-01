Seria Samsung Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra oficjalnie. To fotograficzne kombajny

Oto smartfony, na które czekaliście.





Samsung Galaxy S21 5G i S21+ 5G - specyfikacja i funkcje

Samsung Galaxy S21 Plus 5G. / Foto: Samsung

Samsung Galaxy S21 5G. / Foto: Samsung

Samsung Galaxy S21 Plus 5G. / Foto: Samsung

Samsung Galaxy S21 5G. / Foto: Samsung

Samsungi serii Galaxy S21 od dawna pojawiały się w przeciekach. Trochę musieliśmy czekać na nowe flagowce, ale oczekiwanie się skończyło.Oto Samsung Galaxy S21 5G, S21 Plusi S21 Ultra 5G. Dalej mamy do czynienia ze smartfonami w cenie porządnych laptopów, ale za to naprawdę solidnie wyposażonych. Zauważę jednak, że mimo wszystko są nieco tańsze w porównaniu z modelami zeszłorocznymi.Koreańczycy dali nam konsumentom wybór. Możemy wybierać między ekranem 6,2 cala w podstawowym wariancie i 6,7 cala w opcji z plusem. Poza tym urządzenia są identyczne.Wyświetlacz Samsunga Galaxy S21 5G o rozdzielczości FHD+ wykonano oczywiście w technologii AMOLED. Potrafi dynamicznie przełączać odświeżanie z przedziału od 48 Hz do 120 Hz. Dzięki temu otrzymujemy płynny obraz, jednak nie marnujemy baterii jeśli nie jest to potrzebne. Warto wspomnieć o filtrze niebieskiego światła oszczędzającego oczy użytkownika oraz ultradźwiękowym czytniku linii papilarnych.Samsung Galaxy S21 5G to nowe podejście jeśli chodzi o konstrukcję wysepki fotograficznej. Tym razem wykonano ją z metalu. Co więcej, jest elementem metalowej ramki. Dzięki temu wygląd smartfona jest bardziej spójny. Moim zdaniem wygląda to obłędnie i z pewnością wyróżnia go spośród miliona innych smartfonów.Smartfon napędzany jest procesorem Exynos 2100 wykonanym w procesie litograficznym 5 nm. Jego maksymalne taktowanie to 2,9 GHz. Wspomaga go 8 GB RAM w technologii LPDDR5. Na dane użytkownika z kolei przeznaczono 128 GB lub 256 GB pamięci w zależności od wersji.Jeśli chodzi o kwestię fotograficzną, to z tyłu znalazło się miejsce dla trzech aparatów:Tryb portretowy analizuje obraz w trójwymiarze i jeszcze lepiej separuje postać od tła. Pozwala też uzyskać efekty profesjonalnej sesji. Z kolei funckja Space Zoom 30x pozwala na solidne powiększenie obrazu bez wyraźnej degradacji obrazu. Zoom Lock pomaga w uzyskaniu ostrego obrazu. Samsung chwali się też, że przyłożył się do uzyskania porządnej jakości obrazu w ciemnych warunkach i o zachodzie słońca.Samsung Galaxy S21ponadto pozwala na nagrywanie wideo w jakości 8K 24 kl/s i wycinanie zdjęć z pojedynczych klatek. Super Steady dba o nieporuszony i stabilny obraz i automatycznie przełącza się między 30 kl/s i 60 kl/s w zależności od aktualnej sytuacji w kadrze.Ponadto S21pozwala na jednoczesne nagrywanie materiału wideo przy pomocy przedniego i tylnego aparatu. Warto wspomnieć też o możliwości wykorzystania słuchawek Galaxy Buds Pro jako zewnątrznego mikrofonu.Nowy Samsung wykorzystuje sztuczną inteligencję w funkcji Jedno Ujęcie do uwieczniania zdjęć i filmów przy wykorzystaniu kilku obiektywów na raz. Została wzbogacona o Highlight Video i opcję Dynamic Slo-Mo.Samsung Galaxy S21wyposażono w baterię o pojemności 4000 mAh, natomiast większy model 4800 mAh. Oba można ładować maksymalną mocą 25 W. Obsługują e-SIM, łączność Wi-Fi 6 oraz oczywiście 5G (NSA/SA). Wariant z plusem wyposażono ponadto w łączność Ultra Wideband używaną np. w najnowszym lokalizatorze Samsung Galaxy SmartTags.