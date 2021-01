Sklep huawei.pl już w nowej odsłonie. Rusza specjalna oferta

Spore zmiany.

Sklepzyskał nową, bardziej przejrzystą szatę graficzną, która ułatwia dotarcie do istotnych informacji o produktach oraz nowościach w ofercie. Klienci otrzymali też nowe opcje dostaw i płatności, w tym płatność za pobraniem oraz możliwość zamówienia dostawy do. Bez zmian pozostały gwarancja szybkiej i darmowej wysyłki oraz 15-dniowy termin na ewentualny zwrot zakupionego towaru.Z tej okazji Huawei przygotował zestawy produktów w atrakcyjnych cenach, które będą dostępne dla klientów. W ofercie znajdą się między innymi najnowsze urządzenia marki – bezprzewodowe słuchawki nauszne Huawei FreeBuds Studio w nowej cenie 999 zł, a także głośnik Huawei Sound za 599 zł, a także wybrane smartfony, laptopy, smartwatche i opaski sportowe. Promocja potrwa do 31 stycznia lub do wyczerpania zapasów.