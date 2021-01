Portfolio laptopów dla graczy Lenovo Legion rozszerza się. AMD Ryzen i RTX 3000

Lenovo Legion 7 / foto. Lenovo

W tym modelu ważnym elementem jest ekran o przekątnej 16 cali, rozdzielczości QHD i 100 proc. pokryciu przestrzeni barw sRGB. Co ciekawe, zamiast ultrapanoramy czy typowego 16:9, postawiono na 16:10. Matryca IPS jest zgodna ze standardem Vesa DisplayHDR 400 i ma jasność na poziomie 500 nitów. 165 Hz, to coś, co docenią gracze. Będzie można wyświetlać jeszcze więcej klatek na sekundę niż typowe 60. Lenovo chwali się też, że Legion7 jest pierwszym mocnym gamingowym laptopem, który uzyskał certyfikat potwierdzający ograniczenie niebieskiego światła High Gaming Performance Display wystawiany przez TUV Rheinland.Poza klawiaturą, gdzie można ustawić inny kolor wręcz dla każdego klawisza, podświetlenie znalazło się też chociażby na wylotach wentylacji laptopa. Odpowiednią moc do gier i pracy zapewni procesor AMD Ryzen 9 5900H, a także karty graficzne z rodziny Nvidia GeForce RTX 3000. WiFi, to również szybki standard 6 ax, a konkretnie model Killer AX1650.