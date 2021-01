Zapomnij o odkurzaniu. Nowa seria robotów Roomba dostępna w Polsce

Seria Roomba i3.

Roomba i3+ w Polsce

Robot wysłucha komend głosowych

Cena i dostępność

Autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce – firma DLF – poinformowała o wprowadzeniu do oferty serii robotów odkurzających. Nowe modele poszerzą linię produktową o zaawansowane technologicznie urządzenia, wykorzystujące personalizowane funkcje sprzątania, które dostępne są w aplikacji iRobot HOME oraz środowisku iRobot Genius.Podobnie jak roboty Roomba i7+ oraz Roomba s9+, najnowsza Roomba i3+ jest kompatybilna ze stacją. Poza funkcją ładowania zapewnia ona możliwość automatycznego opróżniania zbiornika robota z zebranych zanieczyszczeń. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie. Zabrudzenia gromadzone są w szczelnym, wymiennym worku, który pomieści ilość brudu odpowiadającą nawet 60 cyklom pracy robota. Dodatkowo stację wyposażono w system AllergenLock, który według producenta zatrzyma do 99% szkodliwych cząsteczek. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w wymiennych workach poczwórnej warstwy materiału zatrzymującego alergeny.Roomba i3+ sprząta wszystkie rodzaje podłóg w sposób usystematyzowany, poruszając się wzdłuż równoległych linii, aby efektywnie nawigować w układzie wielu pomieszczeń. Jeżeli w trakcie cyklu pracy robotowi zabraknie energii, wróci do stacji, naładuje akumulator i następnie dokończy proces sprzątania.Roomba i3+ został również wyposażony w wysoce efektywny filtr, który zatrzymuje 99% cząsteczek pyłków, pleśni, roztoczy oraz alergenów kotów i psów. Za efektywność sprzątania odpowiada sprawdzony – opatentowany przez iRobot – 3-stopniowy system sprzątania. W jego ramach wirująca szczotka do sprzątania przy krawędziach zagarnia brud, również ten zgromadzony w narożnikach, ku głowicy czyszczącej. W niej osadzone są dwie szczotki główne z bieżnikowaną, gumową powłoką. Dopełnieniem całości jest siła ssąca, która dzięki optymalizacji przepływu strumienia powietrza koncentruje się bezpośrednio na podłożu i jest 10-krotnie większa niż w przypadku robotów Roomba serii 600. Za efektywność pracy odpowiada system wykrywania obszarów bardziej zabrudzonych – Dirt Detect, dzięki któremu Roomba stale monitoruje ilość zbieranych zabrudzeń i poświęca szczególną uwagę miejscom, w których jest ich więcej.Dzięki nowej platformie, aplikacja iRobot Home zapewnia wygodę i wychodzi poza konwencjonalne ramy zarządzania pracą robota. Oparte o sztuczną inteligencję rozwiązanie dostępne jest dla użytkowników systemów operacyjnych iOS oraz Android. Umożliwia robotom Roomba i3+ sugerowanie optymalnych rozwiązań w oparciu o nawyki domowników. Dzięki temu robot może przedstawiać personalizowane sugestie sprzątania za pośrednictwem aplikacji. Przykładowo będą to rekomendowane harmonogramy sprzątania, w oparciu o wykonane już cykle pracy, czy pomocne sugestie jak częstsze sprzątanie w okresie linienia zwierząt.Automatyzacje oparte na zdarzeniach można skonfigurować bezpośrednio w aplikacji iRobot Home. Są one dostępne dla użytkowników robotów iRobot, które wspierane są przez platformę iRobot Genius oraz aplety. Dzięki nim Roomba i3+ może komunikować się z działającymi w ramach sieci domowej urządzeniami. Wówczas np. robot rozpocznie proces odkurzania, gdy pojawi się monit z inteligentnego zamka, który poinformuje o wyjściu domowników. Z kolei sparowanie z asystentem głosowym Alexa lub Google umożliwia zarządzenie robotem Roomba i3+ poprzez komendy głosowe. Robot obsługuje również technologię Imprint Link, więc może stworzyć zespół z robotem mopującym Braava jet m6, aby osiągnąć najlepsze rezultaty komplementarnego sprzątania.Nowa seria robotów odkurzających Roomba i3 dostępna jest w dwóch wariantach:Źródło: DLF