Samsung pokazuje swoją pierwszą kamerę pod wyświetlaczem. Jest jednak małe "ale"

Gdzie trafi ta technologia?





Samsung pokazuje swoją kamerkę pod wyświetlaczem





Wow! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021

W ostatnich latach branża mobilna nieco skostniała jeśli chodzi o znaczące innowacje w smartfonach. Obecnie najwięksi producenci pracują nad technologią pozwalającą, zamiast w specyficznym otworze. Samsung podzielił się swoimi postępami związanymi z opisywanym rozwiązaniem, jednak… na początek może ono nie trafić do urządzeń producenta. Kamerka pod wyświetlaczem miałaby znaleźć zastosowanie w przypadku laptopów.Okazuje się, że pierwszymi sprzętami, do których Samsung wprowadzi swoje kamerki znajdujące się pod wyświetlaczem mogą być laptopy. Informacja tego typu została przemycona w zapowiedzi wideo przekazanej przez koreańskiego producenta. Laptopy Samsung z wyświetlaczami OLED, co sprawia, że ich ramki będą praktycznie niezauważalne. Tak naprawdę, Samsung nie zapowiedział żadnego nowego sprzętu, ale wygląda na to, że już niebawem opisywana technologia stanie się rzeczywistością.To, na co jednak konsumenci czekają najbardziej, to wprowadzenie przez Samsunga kamerek pod wyświetlaczami w smartfonach.. Samsung będzie musiał zrobić nieco więcej, aby technologia UDC była „używalna” zanim zaimplementuje ją w swoich smartfonach i tabletach. Plotki pochodzące od osób znajdujących się blisko producenta wskazują jednak na to, że Koreańczycy są już naprawdę blisko przełomu i produkcji na masową skalę.Smartfonem, który wykorzystuje kamerkę pod wyświetlaczem, który był w ostatnim czasie testowany przez popularnego youtubera JerryRig Everything. Jak widać na filmie, kamerka umieszczona bezpośrednio pod ekranem działa jednak bardzo słabo i powoduje powstawanie swoistej poświaty podczas robienia zdjęć oraz nagrywania materiałów wideo, niejako rozmydlając obraz.Pozostaje mieć nadzieję, żeŹródło: SamMobile / fot. Jonas Leupe - Unsplash